Опытный руководитель – залог успеха коллектива

Имя Алексея Николаевича Черноусенко хорошо известно как опытным работникам УФССП России по Краснодарскому краю, так и молодым специалистам. Более 12 лет этот человек трудится на благо жителей Кубани и России в целом. Послужной список Алексея Николаевича впечатляет, достаточно указать только то, что его две последние должности связаны с руководством большими коллективами: ранее А.Н. Черноусенко возглавлял Темрюкский районный отдел судебных приставов, а последние пять лет руководит Анапским городским отделом УФССП России по Краснодарскому краю.

Черноусенко Алексей Николаевич умеет грамотно организовать работу вверенного ему отдела, контролирует деятельность находящихся в его подчинении судебных приставов. Имеет высокую работоспособность, необходимую для государственного гражданского служащего. В ходе осуществления служебных обязанностей умело руководствуется и грамотно применяет нормативно-правовые акты, регламентирующие прохождение государственной гражданской службы, не допуская их нарушения.

За период службы зарекомендовал себя дисциплинированным и добросовестным работником, своевременно и качественно выполняющим должностные обязанности. Проявляет инициативу при организации работы с другими государственными структурами, в частности, на регулярной основе проводит рабочие встречи с начальниками ведомств и взаимодействует с председателями судов. В обращении с гражданами вежлив и корректен, что положительно отражается на исполнение судебных решений и уменьшению количества жалоб.

С учетом всех положительных качеств и успехов в работе государственный советник юстиции Российской Федерации 2 класса, начальник отдела – старший судебный пристав Анапского ГОСП УФССП России по Краснодарскому краю Алексей Николаевич Черноусенко получил очередной знак признательности от коллег. Его фотография стала одной из 15-ти на обновленной Доске почета регионального ведомства.