Все о будущей пенсии

В школах на Кубани продолжаются уроки пенсионной грамотности. Информационно-разъяснительная кампания ПФР по повышению пенсионной и социальной грамотности учащейся молодежи России идет на Кубани полным ходом.

На уроках школьникам и студентам раздают учебно-методические пособия «Всё о будущей пенсии для учебы и жизни», а также показывают сайт http://school.pfrf.ru, созданный Пенсионным фондом России специально для школьников. В игровой интерактивной форме юным пользователям предложена полезная информация, позволяющая с помощью сервисов, например пенсионного калькулятора, «симулятора», увидеть пользу работы с официальным трудоустройством, значение уплаты работодателем страховых взносов за своих сотрудников, важности нестраховых периодов, входящих в стаж: рождения детей, службы в армии, ухода за пожилым человеком старше 80 лет.

На примерах с онлайн-демонстрацией школьникам и студентам открывают возможности Личного кабинета гражданина на официальном сайте ПФР, мобильного приложения ПФР.

Программа по повышению пенсионной грамотности учащейся молодежи действует с 2011 года. Всего за время действия программы на территории Краснодарского края в 1,5 тысячи средних и высших учебных заведениях проведено 1598 уроков, на которых присутствовало более 74 тысяч обучающихся. Также проведено 90 экскурсий в рамках дней открытых дверей ПФР для 3,5 тысячи учащихся.

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края уже не первый год поддерживает инициативу ПФР: заключено специальное соглашение о содействии образовательной программы ПФР по повышению пенсионной и социальной грамотности.

Стоит добавить, что новую и полезную информацию необходимо знать и людям постарше. Так, на днях Пенсионный фонд России дал разъяснения, кто может рассчитывать на предпенсионные льготы (за пять лет до наступления нового возраста для выхода на пенсию).

В фонде напомнили, что со следующего года в стране начнется переходный период, который установит новые границы пенсионного возраста, повышаться он будет на полгода в год. Адаптироваться к новым границам помогут меры социальной поддержки: льготы по налогам на имущество и землю, ежегодная диспансеризация, гарантии занятости и так далее.

Право на льготы люди получат за пять лет до наступления нового пенсионного возраста. К примеру, в 2024 году пенсионный возраст составит 58 лет для женщин и 63 года для мужчин. Право на льготы в этот момент получат женщины 53 лет и мужчины 58 лет.

Для тех, кто выходит на пенсию досрочно, например из-за вредных и опасных условий труда, предпенсионный возраст тоже будет наступать за пять лет. Например, водители общественного транспорта, имеющие специальный стаж 15 и 20 лет для мужчин и женщин, выходят на пенсию соответственно в 50 и 55 лет. А предпенсионный возраст у них наступит в 45 и 50 лет. Также и многодетные мамы станут предпенсионерами и получат право на льготы в 45 лет.

Но есть исключение: налоговые льготы. Они будут назначаться в границах действующего сейчас пенсионного возраста — при достижении 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин. Северяне, которые выходят на пенсию на пять лет раньше других, налоговые льготы получат соответственно в 50 и 55 лет.