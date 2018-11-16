С 2019 года налогоплательщики ЕСХН признаются плательщиками НДС

У налогоплательщиков единого сельскохозяйственного налога (далее — ЕСХН) возникнет обязанность по исчислению и уплате НДС в общем порядке, если организации не воспользуются правом на освобождение НДС.

Согласно изменениям и дополнениям, внесенным в статьи 145 и 346.1 НК РФ, с 1 января 2019 года налогоплательщики ЕСХН будут являться плательщиками НДС.

Указанные изменения направлены на поэтапное включение плательщиков ЕСХН в цепочку плательщиков НДС, что позволит без перехода на общий режим налогообложения способствовать повышению спроса на сельскохозяйственную продукцию, увеличению объемов продаж, а также дадут возможность проводить техническую модернизацию производства с возникновением у налогоплательщиков права на вычет НДС.

В этой связи у налогоплательщиков возникает обязанность по выставлению счетов-фактур, ведению книг покупок и продаж, предоставлению налоговых деклараций по НДС в общем порядке, предусмотренном главой 21 НК РФ.

Вместе с тем за налогоплательщиками сохранено право на освобождение от исчисления и уплаты НДС, в связи с чем пункт 1 статьи 145 НК РФ дополнен положением, содержащим следующие условия освобождения.

Организации и индивидуальные предприниматели, которые решат воспользоваться правом на освобождение от уплаты НДС, должны будут реализовать это право в том же календарном году, в котором указанные лица переходят на уплату ЕСХН.

Реализовать право на освобождение возможно в случае, если сумма полученного за предшествующий налоговый период дохода (без учета НДС) от реализации товаров (работ, услуг), в отношении которых применяется ЕСХН, не превысит установленные законом предельные значения: для 2018 года — 100 млн руб., снижаясь ежегодно на 10 млн руб., и к 2022 году составит 60 млн рублей.

Обращаем внимание: если налоговый период является первым, в котором налогоплательщик применяет ЕСХН, доход от реализации за предыдущий налоговый период значения не имеет.

Важно! Чтобы воспользоваться правом на освобождение по уплате НДС с 01.01.2019, необходимо в срок не позднее 21.01.2019 представить соответствующее письменное уведомление в налоговый орган по месту своего учета. Предоставление дополнительных документов к уведомлению не требуется.

На сегодняшний момент применяется форма уведомления, утвержденная Приказом МНС России от 04.07.2002 №БГ-3-03/342. Следует отметить, что она не предусматривает особенностей для плательщиков ЕСХН, в связи с чем Минфином России, вероятно, будет принята новая форма.

Организации и индивидуальные предприниматели, воспользовавшиеся освобождением, не вправе от него отказаться в дальнейшем, кроме следующих случаев:

— при превышении установленных пределов дохода от реализации в расчете на налоговый период, в котором он воспользовался правом на освобождение;

— при реализации подакцизных товаров.

Право будет считаться утраченным, начиная с 1-го числа месяца, в котором имело место указанное превышение суммы выручки либо осуществлялась реализация подакцизных товаров. Кроме того, сумма НДС за месяц, в котором произошла утрата права на освобождение от уплаты налога, подлежит восстановлению и уплате в бюджет в порядке, установленном абз. 2, 3 пункта 5 статьи 145 НК РФ.

Важно: повторная реализация права на освобождение от уплаты НДС не предусмотрена.

Обращаем внимание, что при отсутствии в налоговом органе по месту учета уведомления для применения освобождения налогоплательщики обязаны применять общеустановленный порядок налогообложения НДС, в том числе представлять налоговые декларации по НДС, начиная с 1 квартала 2019 года.