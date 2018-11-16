Есть и ресурсы, и экономический потенциал

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетил с рабочим визитом Славянский район, где осмотрел ряд промышленных предприятий, социальные объекты и провел встречу с активом муниципалитета.

Славянский район входит в десятку сильнейших на Кубани. В структуре базовых отраслей экономики муниципалитета почти семьдесят процентов занимает промышленное производство. Кроме того, здесь развито сельское хозяйство и розничная торговля.

Стратегический проект

Вениамин Кондратьев оценил реконструкцию одного из крупнейших предприятий муниципалитета — ООО «Славянск ЭКО». Губернатор осмотрел территорию завода, а также пункт управления производственными процессами. Глава региона подчеркнул, что модернизация нефтеперерабатывающего предприятия для края — проект стратегический.

— Это масштабное промышленное производство. Важно, чтобы вы работали и развивались. Это сделает Славянский район одной из опорных промышленных территорий Краснодарского края,— отметил Вениамин Кондратьев.

В настоящий момент на заводе продолжается строительство новой очереди, в которую войдет резервуарный парк и две технологические установки для переработки нефти и нефтепродуктов. Новые объекты позволят увеличить годовой объем переработки сырья на 35 процентов — от существующих 3,5 миллиона тонн до пяти миллионов тонн. Работы планируют завершить к середине 2020 года. Объем инвестиций в модернизацию предприятия составит порядка 7,7 миллиарда рублей.

Завод входит в пятерку крупнейших компаний нефтепереработки Краснодарского края. Предприятие включает установки по переработке нефти, емкости для хранения сырья и готовой продукции, а также собственные железнодорожные пути и эстакады слива и налива. За десять месяцев налоговые поступления в консолидированный бюджет региона составили более 327 миллионов рублей.

Кроме того, глава региона посетил одно из старейших предприятий муниципалитета — Славянский консервный комбинат. Вениамин Кондратьев пообщался с работниками, а также осмотрел производственные цеха. Линии для переработки и консервирования плодоовощной продукции полностью автоматизированы. Сырье закупают прежде всего у местных сельхозтоваропроизводителей.

— Принципиально важно, чтобы овощи были нашими, кубанскими и высочайшего качества. Это залог вашей конкурентоспособности и дальнейшего развития на рынке — не только на региональном, но и на российском,— считает губернатор.

Новая школа как центр притяжения

Оценил губернатор в ходе визита строительство в Славянске-на-Кубани школы на 825 мест, которое ведется по краевой программе «Жилище». Готовность здания превышает 85 процентов. Возведен монолитный каркас здания, обустроена кровля, фасад, ведется установка дверей и предчистовая отделка помещений, благоустраивается территория.

Особенностью учебного заведения будет большой спортивный зал и уличный стадион. Более 12 тысяч квадратных метров займут открытые спортивные площадки. Сюда войдет футбольное поле с качественным, долговечным покрытием, площадки для занятий баскетболом, волейболом и настольным теннисом, легкоатлетическая беговая зона и уличные тренажеры.

— Это настоящий центр притяжения не только для учеников, но и для всех жителей микрорайона, которые также смогут пользоваться спортивной инфраструктурой школы,— подчеркнул глава региона.

Кроме того, в образовательном учреждении появится актовый зал с современным оборудованием, позволяющим проводить научные конференции и концерты.

Каждому вопросу — особое внимание

После посещения предприятий и социальных объектов Вениамин Кондратьев встретился с активом муниципалитета. На встрече также присутствовали вице-губернаторы, представители краевых министерств и ведомств, а также руководитель территории Роман Синяговский.

Напомним: во время прошлой поездки в район Вениамин Кондратьев поручил отремонтировать здание художественной школы в Славянске-на-Кубани, которое было построено в 1913 году и является памятником архитектуры.

— Работы уже ведутся. Из краевого бюджета на этот год выделено 15 миллионов рублей, проведем капитальный ремонт фундамента, кровли, стен. Еще 30 миллионов рублей планируется выделить на следующий год для завершения ремонта здания,— прокомментировала вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Кроме того, по поручению главы региона производится реконструкция спорткомплекса «Юность». За тридцать лет эксплуатации ремонта в здании не было, в результате образовались трещины несущих стен, спорткомплекс был закрыт для посещения. По итогам прошлого визита Вениамина Кондратьева объект включен в программу социально-экономического и инновационного развития региона.

— Спорткомплекс до конца года должен быть сдан — прошу главу усилить работу в этом направлении,— отметила вице-губернатор.

Роман Синяговский доложил, что за последние четыре года, благодаря участию в краевых программах, удалось отремонтировать 14 фельдшерско-акушерских пунктов в восьми сельских поселениях.

Кроме того, капитально отремонтирован ряд отделений и роддом Славянской ЦРБ, корпус поликлиники №1 и полностью поликлиника №2 в Славянске-на-Кубани, двухэтажный корпус Петровской участковой больницы, где лечатся жители семи сельских поселений. Построен офис врача общей практики в станице Черноерковской. Завершается возведение офиса ВОП и реконструкция детской поликлиники в Славянске-на-Кубани. Также в следующем году планируется начать ремонт хирургического корпуса ЦРБ.

— Это хороший показатель качества работы власти на местах, максимального желания сделать жизнь в районе комфортнее,— подытожил Вениамин Кондратьев.

Хорошие темпы роста

На встрече актива шла речь и о развитии АПК и перерабатывающей промышленности Славянского района. Вениамин Кондратьев отметил, что Славянский район — один из ведущих сельскохозяйственных муниципалитетов края, лидер по сбору риса, плодов и ягод.

— Сегодня есть все ресурсы и потенциал, чтобы переходить к промышленному уровню производства овощей в районе, занимать более устойчивые, серьезные позиции на рынке,— подчеркнул губернатор.

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка в свою очередь доложил что АПК района демонстрирует серьезные темпы роста. Объем валовой продукции вырос на тринадцать процентов, налоговые поступления увеличились на 32 процента — это первое место среди восьми районов западной и анапо-таманской зон.

— Если разбирать по структуре, то основное направление в АПК — это растениеводство, второе — переработка. И именно на переработку делается акцент. Так, одним из прорывных проектов станет строительство завода по переработке сои,— сообщил Андрей Коробка.

По его словам, на базе Славянского комбината хлебопродуктов началась комплексная модернизация производства. Объем инвестиций составит триста миллионов рублей. В результате будет построен соевый завод по производству продуктов и комбикормов. Заместитель главы региона сообщил, что завершить работы планируется в следующем году. Кроме того, еще одним крупным проектом, реализованным в 2019 году, станет комплекс для хранения овощей и фруктов объемом хранения 1500 тонн. Размер инвестиций — пятьдесят миллионов рублей.

На личном контроле краевой власти

В ходе встречи с активом Вениамин Кондратьев поручил своему заместителю Анатолию Вороновскому взять под контроль ремонт моста между Красноармейским и Славянским районами.

В текущем году муниципалитет получил 131 миллион рублей из краевого бюджета на дорожные работы. Всего было капитально отремонтировано 23 километра дорог. Еще один объект, нуждающийся в обновлении,— мост между Красноармейским и Славянским районами.

— Это не муниципальный объект, поскольку он объединяет две территории. Оставлять ремонт только Славянскому району не совсем верно — нужна поддержка со стороны края,— сказал Вениамин Кондратьев.

Кроме того, в рамках встречи отметили работу по модернизации теплоэнергетического комплекса района. За четыре года построено восемь новых блочно-модульных котельных в семи населенных пунктах. Газифицирована самая отдаленная территория муниципалитета — хутор Деревянковка.

По словам первого вице-губернатора Краснодарского края Андрея Алексеенко, уровень газификации района составляет 91,2 процента. Это один из самых высоких показателей в крае.