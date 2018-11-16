Фруктовая действительность

Каковы перспективы садоводства на Кубани и чем сейчас живут наши садоводы, рассказал начальник отдела садоводства Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Евгений Крицкий.

— Сколько у нас садов?

— В Краснодарском крае представлены все плодовые культуры, я имею в виду промышленное производство. У населения ассортимент, естественно, больше, люди порой выращивают и редкие культуры, которые в промышленном производстве не представлены. Если в целом, плодовыми культурами у нас занято 44 тысячи гектаров, из них порядка 16 тысяч гектаров — в личных подсобных хозяйствах и более 30 тысяч гектаров — это промышленное производство, которое сосредоточено как в крупных хозяйствах, так и в фермерских.

— Сколько ежегодно появляется новых садов?

— В последние годы, после того, как были введены санкции и продуктовое эмбарго, закладка садов увеличилась. Не в разы, конечно, но значительно возросла. Если раньше в промышленном садоводстве мы закладывали 1000—1200 гектаров в год, то в последнее время — 1800—2000 гектаров. В этом году — больше 2000 гектаров садов. То есть с каждым годом всё больше и больше.

— Это необходимый объем?

— Если решать задачу правительства РФ об импортозамещении, то этого объема недостаточно. Нужно увеличивать объемы закладки садов в разы, чтобы быстро достигнуть поставленного результата. Но есть в этом деле некоторые ограничения. Садоводство — капиталоемкое и наукоемкое производство, с высокой нагрузкой, если говорить о специалистах. И есть в этом деле проблемы не только финансовые, но и кадровые. Но проблемы решаемые, потому что садоводство сейчас — самая активно развивающаяся отрасль, и профессии, связанные с ней, естественно, постепенно становятся модными и перспективными.

— В каких районах края больше всего высаживается садов?

— Активно занимаются садоводством в Абинском, Ленинградском районах. Традиционно в лидерах Славянский район и Динской. Сейчас еще появляются малые фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели начинают заниматься садоводством, приходят крупные инвесторы, холдинги с большими проектами.

— Где в перспективе появятся новые сады?

— Из самых крупных и свежих проектов могу назвать проект компании «Южные земли». Планы предприятия весьма амбициозные: выйти на первое место в промышленных объемах. До 2025 года «Южные земли» планируют заложить в крае более 3,5 тысячи гектаров яблоневых садов суперинтенсивного типа и построить несколько современных плодохранилищ. До конца 2020 года предприятие завершит закладку сада с использованием шпалерной технологии, оросительной и противоградовой систем в Крымском, Абинском и других районах Краснодарского края на площади более 1,7 тысячи гектаров.

— Зачем старые многолетние сады меняют на новые интенсивные?

— Интенсификация садоводства — это уже мировая тенденция. С точки зрения актуальности это выгодно и производителям, и потребителям. Если говорить об отдаче с одного гектара, в интенсивном саду она в разы выше, чем в садах обычного цикла с редкой схемой посадки. В интенсивном саду можно легко провести замену под запросы рынка, потому что цикл сада составляет не 20—30 лет, а 12—15 лет.

— Есть ли статистика, сколько в год съедают фруктов кубанцы и что сейчас выращивают в нашем крае?

— Скажу так: фруктов жителям и гостям Кубани хватает — как собственных, так и привозных. Мы ведь употребляем не только, к примеру, яблоки и сливы, а еще и апельсины, бананы, другие фрукты, которые представлены в торговых сетях.

В целом же Краснодарский край по фруктам является донором России: мы поставляем свою продукцию во многие регионы страны. Выращиваем преимущественно яблоки — это основная плодовая культура на Кубани, сливу, крупноплодную алычу, черешню, вишню, персики. Персики, кстати, в основном съедаются в Краснодарском крае, так как созревают они во время отпусков — в июле — августе. Из ягодных культур у нас выращивается земляника, ремонтантная малина, площади под которую, кстати, из года в год увеличиваются.

— Сколько в этом году планируют собрать наши садоводы фруктов?

— Прогнозы делать не всегда легко, но могу сказать, что урожай в этом году ожидается хороший.

— Куда идет то, что не успеваем съедать, хватает ли хранилищ?

— На Кубани урожаи никогда не остаются на земле. Что-то, как я уже сказал, съедается, что-то идет на переработку. Часть урожая закладывается на хранение. На данный момент в крае есть фруктохранилища общей емкостью порядка 170 тысяч тонн. И каждый год мы строим хранилища объемом порядка 15—20 тонн. Но нужно понимать, что потребность в мощностях хранения будет расти, так как скоро плодоносить будут те молодые сады, которые мы заложили пару лет назад.

— Хватает ли своего посадочного материала на Кубани?

— Объемы производства сертифицированного посадочного материала плодовых и ягодных культур, выращиваемого в крае, могут полностью удовлетворять потребность в саженцах как крупных садоводческих хозяйств, так и фермеров. В Краснодарском крае функционирует 18 питомников, занимающихся выращиванием сертифицированного посадочного материала для садоводства. В 2017 году произведено 4,5 миллиона штук плодовых саженцев, что на 45,2 процента выше уровня 2015 года, когда было произведено 3,1 млн штук плодовых саженцев. В 2018 году планируется вырастить около 5 млн штук сертифицированных саженцев плодовых культур.

Наши саженцы востребованы не только внутри региона, но и за его пределами. Ежегодно порядка 30 процентов выращенного посадочного материала вывозится в соседние регионы: Ставропольский край, Ростовскую область, Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию, Чечню, Дагестан, а также в страны ближнего зарубежья — Таджикистан, Казахстан.

— Продуктовое эмбарго как-то повлияло на развитие этой отрасли?

— Да, безусловно. К 2014 году рентабельность плодовой продукции на Кубани опустилась до 15 процентов, а после введения эмбарго — к 2015 году она резко выросла и достигла 60 процентов, что как раз позволило увеличить площади закладки, закупить спецтехнику, реконструировать и построить новые фруктохранилища. Одним словом, позволило активно заниматься интенсивным садоводством. При открытых границах конкурировать с зарубежными садоводами было очень тяжело, потому что уровень господдержки в других странах гораздо выше, чем у нас. А сейчас мы можем себе это позволить.

— Какие виды господдержки у нас существуют?

— Есть программа импортозамещения, в которой садоводство в приоритете. В этом году нашим садоводам выделено из федерального бюджета порядка 500 миллионов на закладку новых садов, питомников и на уход за молодыми садами. Также есть отдельная программа грантовой поддержки фермеров-садоводов «Малый сад».

— Расскажите об этой программе.

— Эта программа разработана в Краснодарском крае по поручению губернатора Вениамина Кондратьева. Порядка 100 миллионов рублей уже выделено на ее реализацию. Ее задача — привлечь в садоводство тех фермеров, которые хотят попробовать себя в садоводстве. То есть тех, у которых есть земельные участки — 100, 200, 300, 400 гектаров, а выращивание культур на этих площадях неэффективно. Очевидно, что в этих случаях необходима интенсификация использования земли.

Гранты до трех миллионов рублей фермеры смогут использовать на закладку интенсивных садов площадью до трех гектаров. Это даст им возможность эффективно использовать землю и к тому же станет для фермера хорошим заделом на будущее, тем более уровень господдержки весьма значительный — порядка 90 процентов.

— Что будет, если санкции отменят?

— Кубанские фрукты были востребованы во всей стране и до введения продэмбарго. Поэтому думаю, что мы при любом раскладе будем делать всё возможное, чтобы их было как можно больше.