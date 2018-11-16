Качество жизни на селе

О том, как в нашем регионе реализуется программа по развитию сельских территорий и кто может принять в ней участие, рассказывает начальник отдела развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Александр Бойко.

— Одна из главных проблем российских регионов и Краснодарского края в том числе всегда была связана с оттоком людей из сельской местности. Как складывается ситуация сегодня?

— На сегодняшний день эта проблема у нас не столь остра. За последние два года численность населения в сельской местности Кубани стабилизировалась и даже есть приток. Статистика утверждает, что он обусловлен в большей степени миграционными процессами, которые идут внутри страны. Приток, правда, небольшой, но всё же плюс имеется. Поэтому для нас сейчас важнее другое — как удержать людей на селе. Почти половина населения у нас живет в сельской местности, поэтому программа развития сельских территорий для нас особенно важна.

— Насколько охотно переезжают в сельскую местность люди из крупных городов? В этом отношении программа работает?

— В этом году у нас есть реальные примеры: шесть жителей Краснодара, Новосибирска и Майкопа сознательно переехали в село. Но, честно признаться, мы не ставили перед собой такую задачу. Для нас, повторю, важнее удержать на селе тех людей, которые уже там живут. По принципу где родился, там и пригодился. Потому что горожанин, переехавший в сельскую местность, гораздо медленнее адаптируется и на первых порах будет менее эффективен, чем человек, который родился в селе, вырос, знает всю эту жизнь изнутри и который остался там сознательно для того, чтобы жить и работать. Такие кадры для нас наиболее ценны.

— С какого года программа действует и каковы ее сроки?

Программа действует с 2003 года, она раньше называлась иначе, сейчас она называется «Устойчивое развитие сельских территорий». Действует она до 2020 года и уже разработана концепция ее продолжения до 2030 года. Так что впереди еще много работы.

— Как финансируется программа?

— Программа финансируется из федерального и краевого бюджета. Субсидии предоставляются муниципальным бюджетам на условиях софинансирования. Социальные выплаты гражданам предоставляются тоже на условиях софинансирования — с учетом их собственных средств. За время действия программы из федерального и краевого бюджетов было израсходовано 5,2 миллиарда рублей. Из них половина — это средства федерального бюджета. И это только, назовем их так, средства верхних бюджетов. Если сюда прибавить еще деньги, которые поступают для софинансирования из муниципальных бюджетов и внебюджетных источников, можно к сумме уверенно прибавить еще 25 процентов. Объем достаточно серьезный. На 2018 год из федерального бюджета запланировано 79 миллионов рублей и 160 миллионов — из краевого.

— Если говорить о развитии инфраструктуры современного села и о социально важных проектах, какие из них были уже реализованы в рамках программы развития сельских территорий и какие в планах этого года?

— Сказать, что именно в приоритете, сложно. Все направления важны, и нельзя, как мне кажется, разделить комфорт на какие-то составляющие. Он всегда состоит из тех элементарных услуг, которые должен получать человек. Это и газ, и вода, и отдых, и доступная медицинская помощь, и в целом благоустроенные сельские территории.

За время действия данной программы мы построили 470 объектов распределительных газовых сетей общей протяженностью более двух тысяч километров. В этом году планируем проложить 28 газопроводов. Сто одиннадцать объектов водоснабжения: это и водопроводы, и водозаборы, общая протяженность которых составляет больше 630 километров. На этот год запланировано строительство еще двух объектов водоснабжения, один из них достаточно крупный. За последние два года на селе появилось двенадцать офисов врачей общей практики, и в этом году будет еще четыре. Мы построили одиннадцать спортплощадок, и в этом году планируем еще пять.

Кроме того, за время действия данной программы социальные выплаты на улучшение жилищных условий получили свыше 3,5 тысячи семей, проживающих на селе.

— Что нужно сделать, чтобы стать участником программы? Муниципалитет должен оставить заявку?

— Не просто заявку, а целый пакет документов, где приоритетным документом является проектно-сметная документация, прошедшая государственную экспертизу.

В целом весь процесс достаточно емкий, но несложный. Необходимо подготовить документы, пройти экспертизу, то есть доказать, что заявленные на строительство нужного объекта цены реальные и соответствующие нормативам. Всё это четко и серьезно проверяется. После этого заявка попадает к нам и объект идет в программу. В обсуждении, что именно необходимо тому или иному населенному пункту, могут участвовать и сами жители. Их предложения поступают в Советы депутатов муниципальных образований. На сессиях депутаты районов решают, в каких направлениях будет идти развитие сельской территории, куда будут тратиться деньги из муниципального бюджета, а какие средства требуются в качестве поддержки.

— Какие районы получат деньги в рамках программы в этом году?

— В планах у нас двадцать районов. Это сельские территории города Анапы, Белоглинский район, Белореченский, Выселковский, город Горячий ключ, Гулькевический район, Кавказский, Кущевский, Лабинский, Мостовский, Староминский, Северский, Темрюкский, Абинский, Усть-Лабинский, Брюховецкий, Динской, Ленинградский.

— Какой размер субсидий на жилье предусмотрен по программе устойчивого развития сельских территорий?

— Социальные выплаты на улучшение жилищных условий для граждан, проживающих в сельской местности, рассчитываются исходя из численности семьи заявителя и из стоимости квадратного метра того жилья, которое гражданин собирается строить или приобретать. На сегодняшний день размер социальной выплаты на семью из трех человек составляет чуть меньше миллиона двухсот тысяч — 1 млн 188 тысяч рублей. Если семья состоит из четырех человек, то социальные выплаты будут свыше 1,5 миллиона рублей. И так дальше по количеству членов семьи.

— Кто может участвовать в этой программе и рассчитывать на улучшение жилищных условий?

— В приоритетном порядке предоставляются выплаты многодетным семьям и именно тем семьям, которые работают в агропромышленном комплексе. Вторым эшелоном приоритетности идут работники социальной сферы: врачи, учителя, работники культуры. Ну а дальше уже работники остальных направлений.

— Предусмотрены ли какие-то льготы, можно ли использовать их при погашении ипотеки?

— Да, погашение ипотеки по программе возможно. Но здесь есть небольшой нюанс. Для того чтобы эту льготу на погашение кредита получить, гражданин вначале должен подать документы у себя по месту жительства и стать участником программы, а уже после этого получить ипотечный кредит. На погашение взятых ранее кредитов социальная выплата не предоставляется. Таковы федеральные правила, по которым мы работаем.

— Какой пакет документов необходимо предоставить гражданину и в какие сроки?

— Сроков никаких нет. Документы принимаются круглогодично. Прием документов ведется в муниципальных образованиях. Для того чтобы заявить о получении государственной поддержки на приобретение или строительство жилья, нужно обратиться в администрацию района, где можно ознакомиться с перечнем документов. В основном это самый стандартный пакет: данные, удостоверяющие личность, о количестве членов семьи, свидетельство о браке для супругов, данные об образовании и о том, где человек работает. В дальнейшем уже для того, чтобы определить размер социальной выплаты, гражданин должен будет предоставить сведения об объекте, который он собирается строить или покупать. Если это строительство, то должна быть смета, необходимо понимать, сколько может стоить этот объект: от этого зависит размер социальной поддержки. Если покупка готовой квартиры, будь то новая или на вторичном рынке, должен быть договор купли-продажи. Определяющим в этом вопросе еще является нуждаемость. Рассчитывать на льготы может тот, кто действительно нуждается в улучшении жилищных условий. Это должно быть определено и закреплено соответствующим муниципальным актом.

— Существует очередь на получение льгот по жилищному вопросу?

— Да. После того как граждане признаны нуждающимися и подали все необходимые документы, они выстраиваются в одну общекраевую очередь. Эта очередь разбивается на несколько категорий. В первых рядах идут сотрудники агропромышленного комплекса, затем работники социальной сферы, после все остальные. Вот в такой очередности предоставляется осуществление социальных выплат. Затем заявителю выдается свидетельство сроком на один год, в течение которого он должен открыть счет в банке, хотя люди открывают счета сразу же на следующий день, параллельно с этим открывается счет для привлечения и расходования собственных средств, ведь заявитель должен предоставить не менее 30 процентов стоимости будущего жилья. Можно, кстати, привлекать и материнский капитал. Дальше гражданин либо заключает договор с подрядчиком для строительства дома, либо строит дом самостоятельно, либо покупает квартиру. Расчеты все осуществляются безналичным способом — на руки эти деньги не выдаются. Таков порядок.

— Какие требования существуют к приобретаемому или строящемуся жилью?

— Требование только одно: жилье должно быть пригодным для проживания. Так написано в программе. Все документы подтверждаются сметой, исходя из которой видно, что существующий или потенциальный дом имеет внутреннее оборудование, электроосвещение, водоснабжение, отопление и как минимум окна.