Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел расширенное совещание по вопросам реализации программы «Формирование комфортной городской среды».

Глава региона напомнил, что в этом году в проекте участвует 41 муниципалитет. До конца года будет благоустроено 92 объекта, в том числе два парка.

По словам руководителя краевого Министерства ТЭК и ЖКХ Александра Волошина, к качеству реализации проекта претензий нет, но не везде соблюдаются сроки. В большинстве муниципалитетов готовность объектов составляет от 87 до 95 процентов. Ейск, Хадыженск и Сочи отстают от графика.

Вениамин Кондратьев обратился к главам территорий за разъяснениями. Губернатору доложили, что в Хадыженске работы планируется завершить 10 декабря. Там идет благоустройство парка на территории, которая была подтоплена в результате ЧС в октябре.

— Для города это принципиально важно. Мы готовы вам помочь. Хадыженску нужна новая городская среда. Зеленая зона там уже есть, но надо ее облагородить и сделать парк,— сказал Вениамин Кондратьев.

В Сочи и Ейске работы планируется закончить в двадцатых числах декабря.

— Нам важно самих себя не подвести. Если понадобится помощь, говорите. Нам нужны конкретные дела и результаты. К концу года жители должны получить благоустроенные территории, за которые они голосовали,— резюмировал глава региона.

Александр Волошин сообщил, что в следующем году для участия в программе отобран 51 населенный пункт.

— До 10 декабря территории утвердят проекты и смогут приступить к торгам. Если не успеют, мы перенесем их на последующие годы,— проинформировал министр.

Губернатор отметил, что в 2019 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» будет выделено полтора миллиарда рублей. Вениамин Кондратьев подчеркнул, что все муниципалитеты должны освоить выделенные средства и выполнить работы в установленный срок.