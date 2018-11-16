И будет школа, и будет сад!

Вчера состоялось шестьдесят третье внеочередное заседание городской Думы Краснодара. В повестке один вопрос — касающийся внесения изменений в местный бюджет 2018 года и на плановый период 2019 и 2020 годов.

На заседании, которое провела председатель городской Думы Краснодара Вера Галушко, присутствовал мэр краевого центра Евгений Первышов.

По словам директора Департамента финансов Николая Лебедева, необходимость проведения внеочередного заседания обусловлена увеличением безвозмездных поступлений: доходы и расходы местного бюджета увеличены в целом на 2018 год на 980 миллионов 879 тысяч рублей и на 2019 год — на 87 миллионов 179 тысяч рублей.

— Субсидии на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения увеличены на 2018 год на 998 млн 469 тысяч рублей. Субсидии на строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья, на 2018 год уменьшены на 17,5 млн рублей, а в 2019 году увеличены на 87,2 млн рублей,— пояснил директор департамента.

Более 778 миллионов рублей будут направлено на приобретение общеобразовательной школы на 1550 мест в Прикубанском округе города Краснодара по улице Байбакова. Почти 132 миллиона рублей направят на покупку детского сада в Прикубанском округе по улице Константина Образцова и более 88 миллионов рублей — детского сада в Западном округе по улице Дзержинского.

По словам главы города Евгения Первышова, строительство школы в Московском микрорайоне, начавшееся в прошлом году, уже завершено. Ее осталось только укомплектовать всем необходимым оборудованием и мебелью. Приобретение этой школы вместе со школой по улице имени Героя Аверкиева, строительство которой завершается в рамках федеральной программы «Жилище», позволит к 1 сентября следующего года открыть две большие школы в общей сложности почти на три тысячи мест в наиболее перегруженной северо-восточной части Краснодара.

Кроме того, на сегодняшний день уже существует договоренность с группой компаний «ВКБ-Новостройки», построившей школу по улице Байбакова, о возведении еще одной школы в Молодежном микрорайоне. Разрешение на строительство уже получено. Также идет проектирование нового корпуса к школе №46 и двух детсадов в микрорайоне Гидростроителей. Социальные объекты будет возводить строительная компания за счет собственных средств с последующим выкупом администрацией города в муниципальную собственность.

В детском саду по улице Дзержинского, здание которого долгие годы было в частной собственности, в следующем году будет проведен ремонт и учреждение сможет принять порядка 150 малышей. А садик по улице Образцова, который за свой счет возвела строительная компания «Нефтестройиндустрия-ЮГ», полностью оснащен всем необходимым и уже готов принять двести ребятишек.

— Благодаря поддержке губернатора Вениамина Кондратьева, администрации Краснодарского края в нашем городе одни из лучших в стране темпы социального строительства, и, уверен, мы сохраним эту динамику,— подытожил глава города.

Людмила МЕЦЛЕР

Из первых уст

Вера Галушко, председатель городской Думы Краснодара:

— На 63-м внеочередном заседании городской Думы Краснодара депутаты рассмотрели всего один вопрос: внесли поправки в ранее принятое решение о местном бюджете, увеличив его доходную часть почти на 981 миллион рублей. Деньги мы получили из краевого бюджета, и это позволит нам выкупить у застройщика в муниципальную собственность школу на 1550 мест и два детских дошкольных учреждения, в которые в итоге получат путевки 350 маленьких жителей нашего города.

Та существенная помощь, которую мы получаем от администрации края, позволяет нам решать вопросы строительства образовательных учреждений и, соответственно, выполнить задачи, поставленные в майских указах президента страны, чтобы впоследствии ликвидировать вторую смену в школах и очередь в детские сады для детей до трех лет.