Проектное мышление как начало

О будущем детского инженерного творчества и о фестивале «От винта» рассказывает директор ГБУ Краснодарского края «Центр детского и юношеского технического творчества» Владимир Щебетун.

— Что такое фестиваль «От винта»?

— Проект «От винта» реализуется в России не первый год. И уже третий год воспитанники центров и станций юных техников края принимают участие в этих мероприятиях. Каждый участник «От винта» прошел региональный отбор. Мы получили более 100 детских проектов из 44 муниципалитетов края, из них 20 прошли и получили право на участие в фестивале. Что касается самих проектов, представленных на фестивале, они отвечают духу времени и касаются беспилотных летательных аппаратов, аэроквантов, биоквантов. Таким образом мы можем проследить, насколько это популяризируется в муниципалитетах края. Ведь на фестивале дети могут проявить себя в инженерных специальностях, посмотреть, что сегодня есть в этом направлении в стране и в мире. Поэтому Министерство образования, науки и молодежной политики и подведомственные учреждения в муниципалитетах всячески приветствуют такие фестивали. Когда мы видим глаза ребенка, который увлечен проектом, то это дорогого стоит. Нельзя останавливаться на краевых фестивалях — должны быть международные и всероссийские мероприятия.

— Кто является главным организатором прошедшего фестиваля?

— Фестиваль прошел под эгидой Министерства торговли и промышленности РФ. Эта площадка межведомственного взаимодействия между службами администрации Краснодарского края. Над организацией совместно работали Министерство образования, науки и молодежной политики, департаменты промышленности и инвестиций.

— Как и где проходил фестиваль и ребята каких возрастов принимали в нем участие?

— Мероприятие прошло с 14 по 16 сентября в выставочном центре «Экспоград Юг». Это современная площадка с большими пространствами для модульной застройки. Всем было комфортно, несмотря на большое количество гостей. Помимо выставки прошли круглые столы, мастер-классы, лекции приглашенных гостей. Особенно хочу отметить, что на фестивале мы провели хакатон. Это квест с техническим уклоном, где группа ребят выполняет техническую задачу. На этом фестивале «От винта» было видно, насколько детское и молодежное творчество сегодня востребовано. А возраст участников — от 7 до 17 лет. В принципе для работы над проектами приглашаются ребята разных возрастов. Например, мы предлагаем создать аналог беспилотного летательного аппарата для орошения земель края. Сначала его нужно нарисовать, затем сделать некую 3D-модель. Затем идет программирование и конструирование. Это работа для маленького конструкторского бюро, командный формат. Быть стендистом и представлять проект может ребенок шести — семи лет. А программирование и конструирование — это уже более старший возраст. На фестивале представлены популярные направления, что дает дополнительную мотивацию воспитанникам. Нам же важно создать среду, где во главе стоит проектное мышление и работа в команде.

— Какие техническими направлениями увлекаются наши ребята?

— Мы регулярно проводим социологические исследования на эту тему. Подрастающему поколению нравится всё, что связано с космосом. Три года назад этого влечения не было, а сегодня спрашивают про ракетостроение и беспилотные аппараты. Стоит отметить, что школьники края разработали три макета действующих ракет с высотой полета от 500 от 1000 метров и усовершенствованной системой парашютного выброса. Четыре муниципалитета представили действующие и стендовые модели судомоделей. Дети изучают историю, чертежи создаваемых судов, определяют масштабы и будет ли это стендовая или действующая модель с электродвигателем. Популяризация судомодельного спорта в крае начинает развиваться. В крае проходят два судомодельных соревнования. В следующем году пройдут открытые соревнования с коллегами из Ростова и Ставрополя. Нам необходимо показать мастерство и посмотреть, что есть за пределами края.

— Что еще проводится для юных техников края?

— В детском технопарке «Гиперион» проводятся различные мероприятия. Кроме того, в 2017 году на московской выставке «Экотех» центр представил проект в числе четырех стендов от Краснодарского края. Проект был связан с переработкой пластика из вторсырья для 3D-ручки, которую разработали наши воспитанники с преподавателями. Из вторсырья мы можем создать пластиковую нить для уроков 3D-рисования. Наши воспитанники также выезжали на выставку, которую «От винта» проводило в стенах Госдумы РФ. За свой проект дети из Белореченска получили диплом из рук Владимира Жириновского. Когда я общался с ними после возвращения, там столько восторга было!

— Как ребенок может попасть в краевой Центр детского и юношеского технического творчества?

— С 14 августа наш центр объявил набор воспитанников. Родитель или ребенок могут зайти на наш сайт и заполнить электронное заявление. Через неделю необходимо прийти по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, 309, принести оригиналы и заполнить заявление. В прошлом году мы переживали, сможем ли заполнить все бюджетные места, а сегодня у нас очень большой поток через Интернет. Кроме того, 7—8 сентября в краевых учреждениях дополнительного образования проходили дни открытых дверей. Наш центр в тот день посетило около 400 детей. Одно дело — посмотреть в Интернете, а другое — что-то создать и запустить в рамках мастер-класса. Данная практика правильная, и дни открытых дверей мы будем проводить регулярно.

— Могут ли ребята на площадке «От винта» найти будущего инвестора или работодателя?

— Крупный бизнес приходит на фестиваль, видит молодых талантливых ребят — и уже завтра они могут работать в сильных компаниях. На одной из площадок фестиваля я выступил перед представителями крупного бизнеса. Это более десяти крупных предприятий, которые смотрели на проекты и показывали разработки. В регионе имеются партнерские отношения с «Лукойлом», «Ростелекомом», Claas. Это крупные федеральные международные организации, которые заинтересованы в подрастающем поколении.

Фестиваль дает опыт, новые знакомства и возможность найти инвестора, который спонсирует разработку ребенка. Инвестиция может заключаться не в финансовой составляющей, а в предоставлении оборудования, помещения, сопровождении проекта на определенной стадии.

— Как можно вовлечь еще больше детей в техническое творчество?

— Техническая направленность должна выйти за стены образовательных учреждений. Это должно зарождаться дома, в семье. Мне бы хотелось, чтобы больше семей увлекались техническим творчеством. В крае проводятся фестивали, дни открытых дверей, мастер-классы. Поэтому и родители, и дети могут посмотреть и прикоснуться к тому, что сегодня предлагает эта сфера.