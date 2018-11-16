Заботливые изобретения

В последнее десятилетие люди, к счастью, стали внимательнее относиться к природе, стараются исправить прошлые ошибки, создать экологические изобретения, которые бы улучшили окружающую среду и нашу повседневную жизнь. Конечно, часто такие изобретения не выпускают массово, так как это требует значительных финансовых вложений, но заботливые земляне продолжают придумывать всё новые и новые приспособления, позволяющие сберечь воду, воздух, землю. Словом, саму жизнь. Расскажем о самых интересных и необычных из них.

Ученик из исландской Академии искусств Ари Йонссон придумал бутылки, которые начинают разлагаться, когда в них ничего не остается. Свой проект он представил два года назад. Бутылка, созданная Ари, состоит из воды и порошкообразного агара. Агар в переводе с малазийского означает желе. Это смесь полисахаридов агарозы и агаропектина, которая получается путем экстрагирования из красных и бурых водорослей, произрастающих в Черном и Белом морях, а также в Тихом океане. То есть, проще говоря, агар является растительным заменителем желатина. Когда бутылка наполнена водой, она сохраняет свою форму, но, если ее опустошить, она сразу же начинает разлагаться. Если хранить воду в такой бутылке в течение длительного времени, она может приобрести особый вкус этих самых водорослей, из которых сделана. Ее в принципе даже можно съесть, если вдруг возникнет такое желание.

Еще одну экологическую бутылку изобрел лондонец Джеймс Лонкфорт. Он назвал свое изобретение Choose Water. Бутылка изготовлена из нетоксичных, устойчивых и натуральных материалов и представляет собой бумажную емкость с водонепроницаемым вкладышем. Этот вкладыш не позволяет жидкости, находящейся внутри, попасть на бумажный корпус и привести к его уничтожению. Но если бутылка попадает в воду или на свалку, то сначала начнет разлагаться сама бутылка, а затем и ее внутренний слой.

Бумажные бутылки для вина изобрели и в одной из британских компаний. Сама бутылка изготовлена из прессованной макулатуры, а надписи на ней сделаны натуральными чернилами. Бумажная бутылка такая же прочная и надежная, как и стеклянная. Более того, ее можно поместить в ведро со льдом на три часа — и она не размякнет и не развалится. Еще одно немаловажное преимущество такой тары помимо экологичности — легкость. Ее вес всего чуть более шестидесяти граммов! При ее изготовлении не придется особо тратиться, ведь для этого не так уж и много необходимо сырья и энергии. Да и выброс углекислого газа в разы меньше, чем при изготовлении стеклянной тары.

Вообще, «бумажных» изобретений немало. Например, одному из американских брендов принадлежит изготовление бумажных вешалок, которые сделаны из переработанной макулатуры и пластиковых бутылок. Для соединения материалов используется только крахмал. Раскрашиваются вешалки красками на основе соевых чернил. Кстати, чернила на основе сои становятся популярным заменителем чернил на основе нефтепродуктов, так как они легки в использовании и процесс их производства не оказывает негативного влияния на окружающую среду. Они биологического происхождения и абсолютно нетоксичны. Бумажные вешалки, как считают производители, позволят значительно снизить количество пластмассовых вешалок, которые ежегодно попадают на свалки. По примерным подсчетам, это восемь миллиардов штук в год!

Английский дизайнер Дункан Шоттон придумал из прессованной бумаги карандаши. Они так же, как и деревянные, ярко пишут и рисуют. Каждый карандаш сделан из разных слоев бумаги, окрашенных в цвета радуги. Последний слой, внешний, выполнен в белом или черном цвете. Самое интересное в этих карандашах — процесс затачивания, ведь при стружке карандаши становятся радужными. Радужные карандаши есть в продаже и, несмотря на достаточно высокую цену, пользуются спросом.

Что касается бумаги, то сегодня всё большей популярностью стала пользоваться именно экологичная бумага. Например, ее научились изготавливать из коры тутового дерева. При этом сами тутовые деревья не гибнут, а срезанный тонкий слой коры восстанавливается всего за несколько месяцев. Одна из компаний стала использовать для производства офисной бумаги солому пшеницы, которая остается после сбора урожая зерна. Причем солома используется и для нагрева воды для производства. Научились делать бумагу из банановых и пальмовых волокон, из листьев и стеблей манго и кофе, из жмыха сахарного тростника. Экологичная бумага пользуется большим спросом, и ее производство поставлено на поток.

Фермер из одного американского штата создала уникальную многоразовую упаковку для хранения еды на основе… пчелиного воска. В состав бумаги входит смесь из пчелиного воска, масла жожоба и древесной смолы. От тепла рук упаковка становится немного липкой и легко складывается по форме продукта. Натуральные антибактериальные свойства масла жожоба и пчелиного воска сохраняют еду свежей, не дают ей быстро испортиться. Этот упаковочный материал можно мыть и использовать много раз.

Неоценимый вклад в создание биоразлагаемых материалов на основе растительных полимеров внес и студент Казанского национального исследовательского технологического университета Иван Захаров. Он разработал пленку на основе кукурузного крахмала. Пакеты из этой пленки растворяются в воде в течение суток, выделяя при этом только азот, углекислый газ и воду. То есть по сути это безопасный аналог обычных пластиковых пакетов, которые разлагаются до пятисот лет и загрязняют почву.

А специалисты одной индийской компании к кукурузному крахмалу добавили банановые волокна, получив также прочные, но при этом стопроцентно биоразлагаемые пакеты. В течение семи дней от такого пакета не остается и следа.

Биоразлагаемый материал создали ученые из Технологического института Джорджии. Его основа — целлюлоза и хитин, который является основным элементом экзоскелета ракообразных и насекомых. Третий полимер в составе материала— полилактид. Это биоразлагаемый полиэфир, мономером которого является молочная кислота. Сырьем для его производства служат кукуруза и сахарный тростник. В итоге материал получился достаточно прочным и по своим качествам совсем не уступает пластику.

Ученые из Российского экономического университета имени Плеханова создали биоразлагаемые материалы на основе полиэтилена и различных наполнителей. Например, лузги подсолнечника, соломы пшеницы или опилок, то есть сельскохозяйственных и промышленных отходов. Кроме того, ученые разработали тройные композиции, в которые вошла еще и добавка, улучшающая совместимость полимера и наполнителя. Кстати, в качестве наполнителей ученые в Китае пытаются применять бамбук, в США используют хлопок, банановые волокна, шелуху от кофе, в Индии — джут, а в Бразилии — стебли сахарного тростника.

В институте Северной Дакоты изобрели материал, который также может стать прекрасной альтернативой пластику. За основу материала взята фруктоза и особые бактерии, поглощающие свет. Под воздействием тепла компоненты материала выстраиваются в длинные полимерные нити, образуя прочный пластик светло-коричневого цвета. Но стоит на него попасть ультрафиолету, как эти бактерии покидают цепочки и материал разрушается. Чтобы превратить прочный пластик в прозрачный раствор, необходимо всего три часа. Важный момент: жидкость, которая появляется в результате взаимодействия ультрафиолета и материала, абсолютно безопасна для окружающей среды. Также ее можно вторично использовать для производства новых полимеров. Минус разработки в том, что такой пластик можно применять далеко не везде. Кому же понравится бутылка, которая на солнце исчезнет? А вот для изготовления электронных приборов этот полимер вполне подойдет. Главное, чтобы изделие было полностью изолировано от света.

Лондонские ученые создали экологически безопасные… шарики для воды. Их оболочка сделана из экстракта водорослей, и ее в принципе можно съесть. Вода внутри этого шарика долго сохраняет свежесть, поскольку внутри нет кислорода. Разработчики даже учли возможность размещения этикетки на емкости: ее можно расположить между двумя слоями мембраны. Однако есть небольшая, но важная особенность, которая не позволяет решить вопрос транспортировки этой упаковки: она очень тонкая.

Съедобную посуду придумали в одной из американских сетей ресторанов. Посетителям здесь подают кофе в необычных стаканчиках, изготовленных из вафли и напоминающих рожок для мороженого. Используют съедобную посуду и в некоторых японских заведениях общепита, где тарелки и столовые приборы изготавливаются… из галет. Британская кондитерская фирма выпускает миски для супа из теста. А дизайнер Андреа Ругьеро предложила делать тарелки съедобными не для людей, а для животных. В состав материала входят морские водоросли, кукурузный крахмал, а также корм для птиц. После, например, пикника такую посуду можно смело оставить на природе: тарелки с удовольствием подберут птицы и грызуны.

Есть и довольно странные экоизобретения. Например, занавески для ванной, позволяющие сэкономить воду. Изобретательница Элизабет Бечер назвала свое произведение «зеленый воин». Если моющийся в душе человек превышаете дозволенный лимит времени, занавески начинают медленно наполняться воздухом, становясь своеобразной ловушкой из пластика. Второе ее изобретение — занавески для душа из шипов, которые также надуваются при перерасходе воды. А компания Nebia изобрела совершенно новый вид душа, который распыляет потоки воды на миллионы капель, создавая впечатление водяного пара. По словам разработчиков, это может сэкономить до семидесяти процентов воды. В отличие от обычного душа, который в среднем расходует 76 литров за один раз, душ-распылитель использует только 23 литра.

Еще один вариант сэкономить воду — использовать умывальник-аквариум. Принцип его работы достаточно прост: чем большему объему воды вы позволяете выливаться из крана, тем меньше остается для вашей рыбки. Труба с водой не подключена к аквариуму, и изобретатель этого необычного, мягко говоря, аквариума Ян Лу уверяет, что на самом деле вода из него никогда не вытекает полностью. Но, пока ее уровень возвращается в нормальное состояние (пока кран выключен), рыбка наверняка паникует. То есть этот умывальник по сути является эмоциональным способом убедить потребителей задуматься о сбережении воды. Вы же не захотите видеть страдания своего любимого питомца? Значит, и воду будете использовать экономнее. Хотя рыбку, конечно, жалко…

Еще одно весьма странное изобретение — кровяная лампа. Изобретатель Майк Томпсон разработал лампу, для активации которой нужна одна капля крови. Секретным ингредиентом лампы является люминал — химическое вещество, которое судебные эксперты используют для определения наличия крови. Люминал светится синим, когда вступает в реакцию с железом в красных кровяных тельцах.

Подготовила Людмила БУРКИНА