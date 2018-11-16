Наш долг — сберечь памятники природы

Когда мы говорим о памятниках, чаще всего речь идет о памятниках архитектуры, таких как Луксор, древние Фивы, Парфенон в Афинах и храм оракула в Дельфах, Бехистунская скала со знаменитым посланием потомкам персидского царя Дария, выбитая на неприступной скале более двух с половиной тысяч лет назад, Пальмира в Сирии, религиозные комплексы Боробудур в Индонезии и Петра в Иордании, город в небесах Перу Мачу-Пикчу, знаменитый дворец Ангкор-Ват в Камбодже, ирреальные Кижи в Карелии, неподражаемый Московский Кремль и многие другие.

Человек с его кратким мигом пребывания на земле пытается хоть таким образом продлить свою жизнь в великих образцах культуры. К ним устремляются из века в век миллионы путешественников и туристов, чтобы увидеть творения человеческих рук, переживших века и тысячелетия. Почувствовать невероятную даль времен и свою сопричастность к деяниям предков.

Но есть и другие памятники, о которых мы говорим гораздо реже, но тоже достойные нашей памяти, внимания и бережного отношения. Это памятники природы. В том же Иране вам назовут древнюю чинару, которая растет у дороги, ведущей из Персии к Ионическому морю, по преданию посаженная еще Великим Киром, основателем персидской империи, или царем Дарием. Чинара почитается как священное дерево и всячески оберегается.

В Индии берегут многовековое дерево, под которым Будде снизошло просветление.

В нашей стране тоже достаточно памятников природы. Это знаменитые столбы (горные образования) в верховьях Енисея, куда каждый год приезжают десятки тысяч туристов. Это еще недавно служившая притяжением любопытных путешественников и туристов, любителей природы долина гейзеров на Камчатке. Селевый поток уничтожил ее. И хотя Камчатка в тысячах километров от моего дома и я там никогда не был, было ощущение, что эта многомиллионная масса породы прошлась и по мне: так было больно. Так же было больно, когда противники центральной власти в Афганистане крушили скульптуры Будды, находящиеся под охраной ЮНЕСКО, а в Сирии — бесценные памятники Пальмиры. Такова власть красоты, чудес природы над нами.

Около трети века назад по заданию редакции я приехал в Мостовский район, чтобы снять телевизионный очерк о лесничих, берегущих лесные богатства предгорья Кубани. И лесничие показали мне, как главное богатство лесов района небольшую дубраву в распадке двух хребтов. Не знаю, что здесь сыграло свою роль — то ли особое расположение этого места, то ли особые почвы или микроклимат, но факт остается фактом: здесь подпирали небо могучие исполины дубы, широко раскинувшие свои кроны, словно огромные шатры. Они здесь росли, входили в силу, крепли, мужали многие века. Сколько — не знает никто. Не будешь же их пилить, чтобы узнать по их кольцам возраст. Сколько всего произошло в мире на их памяти!

Смутное время и воцарение на русском престоле подростка династии Романовых, высадка запорожских казаков на Таманский берег, первая и вторая мировые войны. Полет Гагарина в космос. Жутко подумать… Уйдет и наше поколение, а они будут продолжать жить, украшая кубанскую землю. Каждый из них могли обхватить не менее четырех человек, взявшихся за руки. От дубов невозможно было оторвать глаз. Они были воплощением могучей природной силы земли, ее бессмертия. Эти дубы — подлинные памятники природы.

Захотелось узнать их судьбу сегодня. Открыл изданный в 2008 году администрацией Краснодарского края, Департаментом природных ресурсов и госэкологическим контролем края доклад о состоянии природопользования и об охране окружающей среды Краснодарского края на странице о памятниках природы, утративших статус особо охраняемых природных территорий,— и с облегчением вздохнул. Дубов-великанов Мостовского района в этом списке не оказалось. Значит, они продолжают жить и здравствовать.

Чего не скажешь о некоторых других памятниках природы Кубани. На 2008 год (более новых сведений не опубликовано, хотя после первого чрезвычайно важного издания прошло ровно десять лет — за это время многое изменилось в обществе и природе, поэтому не мешало бы издать новый документ о состоянии окружающей среды и природопользования и о том, как осуществляется охрана окружающей среды края в настоящее время) на территории края существовало 404 памятника природы регионального значения.

Памятники природы различны. Ботанические, водные, геологические, природно-исторические и другие. Большая часть памятников природы края относится к ботаническим. Их назначение — сохранение и восстановление ценных ботанических объектов. Ландшафтные памятники предназначены для сохранения и восстановления природных комплексов.

В 2008 году была завершена инвентаризация природных памятников регионального значения (за исключением Сочинского национального парка). Проведенные исследования позволили выяснить, что на 2008 год в крае по различным причинам было утрачено 53 памятника природы. Восемь находились в неудовлетворительном состоянии и не соответствовали присвоенному статусу. Например, участок сосны обыкновенной постоянно подвержен высокой антропогенной нагрузке в Абинском районе. Сосны ввиду отсутствия уходных работ практически вытеснены лиственными породами и теперь представлены только отдельными одиночными деревьями, находящимися в крайне угнетенном состоянии.

Во время исследования были выявлены некоторые неточности. Ряд объектов был назван дважды. Адреса некоторых памятников носят слишком общий характер, и их непросто обнаружить. Третьи не были обнаружены вообще. Был составлен список объектов, предназначенных к исключению из списка памятников природы регионального значения. Таких оказалось семьдесят три. Среди них доминируют дубы, в том числе дуб пирамидальный, дуб пушистый, грузинский. А также тисс ягодный. Насаждения лесной культуры каштана, пихты Норманна, сосны обыкновенной, крымской, сосны Коха, можжевеловых насаждений. Дуба пирамидального, голубой ели, ореха грецкого, черного и других.

Причины исключения названных объектов из списка памятников природы регионального значения Кубани следующие. До сих пор не определены структуры, отвечающие за их состояние, охрану, мониторинг, использование, в результате чего часть из них утратила свою ценность или находится в деградирующем состоянии. На каждый памятник природы должны быть оформлены соответствующие документы. Все они устарели, в том числе паспорта, утратили силу охранные обязательства, должным образом не выделены и не утверждены охранные зоны.

Названные проблемы указывают на необходимость принятия мер, направленных на сохранение памятников природы края регионального значения. Среди них переоформление паспортов с учетом уточнения расположения памятника природы, описание границ и привязка к географической системе координат, оформление охранных обязательств с правообладателями, на землях которых расположены памятники природы, в установленном законом порядке, внесение границ площадей, на которых находятся памятники природы, в Земельный кадастр Краснодарского края.

Инвентаризация особо охраняемых природных памятников и природных территорий края позволила выделить основные угрозы и проблемы функционирования существующих особо охраняемых объектов Кубани.

Наиболее существенные из них — это высокая рекреационная нагрузка, их захламление, частичная застройка территорий, незаконные рубки, неорганизованный туризм, прохождение по территории ООПТ дорог и коммуникаций.

Еще одна из существующих проблем — реальное отсутствие какой-либо охраны и управления. Зачастую муниципальные власти, на территории которых находятся памятники природы, и лица, на которых возложена по правоустанавливающим документам охрана ООПТ, либо не имеют к ним отношения, либо даже не подозревают об их существовании.

В результате, охраняемые территории, памятники природы не учитываются в планах хозяйственного развития, чем нарушается целый ряд федеральных законов и наносится ущерб охраняемым территориям. Так, произведена частичная застройка территории памятников природы «Цемесская роща» (г. Новороссийск), и «Сосновая роща» (г. Сочи), «Долина реки Жане» и «Флиши» (г. Геленджик).

С каждым годом становится всё более зримой и насущной проблема бытового загрязнения ООПТ. Прежде всего, для территорий, традиционно используемых в рекреационных целях.

Максимальную нагрузку испытывают как расположенные в окрестностях населенных пунктов объекты, такие как «Лесопарк Юбилейный» в Динском районе, «Кипарис болотный» в поселке Сукко, урочище сосны крымской в поселке Архипо-Осиповка под Геленджиком, так и удаленные: «Пещера Пикетная» в Апшеронском районе, «Пшадские водопады» под Геленджиком, «Никитская карстовая пещера» в Мостовском районе.

Без обустройства рекреационных зон и выделения средств на их содержание не может быть обеспечено санитарное благополучие территорий, а также сохранность экосистем. В результате загрязнения и чрезмерной рекреационной нагрузки утрачивают ценность и такие памятники природы, как «Озеро Бездонное» в Геленджике и там же «Роща болотного кипариса», «Грязевой вулкан Ахтанизовский» в Темрюкском районе.

Особенно актуальной в связи с потеплением климата и увеличением продолжительности положительных температур становится проблема пожаров и названная уже проблема незаконных рубок.

Выявленные факторы негативного воздействия на особо охраняемые территории и памятники природы позволили разработать первоочередные мероприятия для сохранения наиболее уязвимых территорий и объектов края. В списке мероприятий 7—8 наименований. Это «Меры для сохранения ООПТ», «Меры для улучшения состояния природных комплексов», «Меры для реставрации экосистем» и «Иные меры».

Виктор БОГДАНОВ