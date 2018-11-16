Графика русского авангарда

В Краснодарском художественном музее работает выставка графики русских авангардистов из фондов музея.

Собрание русского авангарда Краснодарского художественного музея в основе своей было сформировано в 20-е годы ХХ века и включает в себя разнообразные течения: конструктивизм, кубизм, футуризм, примитивизм, супрематизм, дадаизм и другие.

Около двадцати произведений графики начала ХХ века представлено в таком составе впервые.

Главная особенность произведений Василия Кандинского выражена в гармонии цвета и формы. Основной мотив работ Марка Шагала — это любовь и свобода, радость и красота. Шагал является одним из немногих художников, которые сформировали целую эпоху в искусстве. Солнечный свет и звук — два главных отличительных качества произведений Аристарха Лентулова, прозванного «художником солнца».

Экспозиция включает в себя графическое произведение «Всадник» основателя аналитического искусства Павла Филонова, работы новатора и теоретика искусства В. Чекрыгина, супрематическую акварель Д. Штеренберга, графические листы в стиле конструктивизма А. Родченко, В. Стенберга, В. Кринского, футуристическую работу в технике граттаж В. Степановой, рисунок «Двор» теоретика искусства, автора брошюр «Неопримитивизм» Александра Шевченко, эскизы театральных костюмов А. Веснина, В. Барта.

Выставка будет работать по 20 января 2019 года по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 13, этаж 2.