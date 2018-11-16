ОНФ в Краснодарском крае принял участие в акции «Зарядка с чемпионом»

В рамках проекта «Легенды спорта — детям» активисты Общероссийского народного фронта на Кубани подготовили и приняли участие во всероссийской акции «Зарядка с чемпионом».

Мероприятие прошло в Краснодаре и было направлено на привлечение детей школьного возраста и молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом, на популяризацию здорового образа жизни, обеспечение преемственности поколений и спортивно-патриотического воспитания подрастающего поколения.

Зарядку провели победители первенств России и Европы, призеры мировых соревнований по кикбоксингу Алексей Кучеренко и Вадим Ширимет.

Перед зарядкой чемпионы рассказали школьникам о том, как они пришли в большой спорт, как сложно иногда с утра заставить себя начать выполнять обычную зарядку, и о том, как важно следить не только за своей физической формой, но и за моральным духом и воспитанием.

— Очень здорово, что у нас в крае при поддержке Народного фронта проводятся подобные акции, ведь только своим собственным примером и примером наших отцов мы сможем доказать молодежи важную роль спортивного воспитания,— прокомментировал победитель первенства России, призер первенства Европы, победитель Кубка мира по кикбоксингу Вадим Ширимет.

Комплекс упражнений, подготовленный спортсменами, был направлен на поднятие настроения, жизненной энергии, а также разогрев, укрепление и растяжку всех групп мышц.

— Пример ребят, молодых чемпионов, очень показателен для сегодняшней молодежи, ведь в свои 18—19 лет они уже добились признания не только на российском, но и на мировом уровне. Конечно, нашей молодежи необходимо знать и равняться только на лучших, тем более что Кубань всегда отличалась высоким уровнем подготовки спортсменов практически во всех дисциплинах. Мы можем помочь нашей молодежи определиться с выбором спортивной секции в рамках акции ОНФ «Зарядка с чемпионом»,— отметил эксперт ОНФ, модератор тематической площадки Народного фронта «Образование» в Краснодарском крае Александр Звягин.

Напомним, что в майском указе президент России определил национальные цели развития нашей страны до 2024 г., и огромное внимание было уделено массовому спорту, а именно увеличению доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, и увеличению до 55 процентов граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Активисты Народного фронта продолжат серию спортивных мероприятий в крае в целях формирования и популяризации здорового образа жизни не только подрастающего, но и старшего поколения жителей Кубани.