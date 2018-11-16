Игра на понижение

Почти каждая премьера в Краснодарском академическом театре драмы имени М. Горького имеет необыкновенное свойство: она не выдерживает никакого сравнения с предыдущей. Так, выпущенные в середине осени «Мещане» М. Горького в постановке Геннадия Шапошникова в сравнении с новинкой ноябрьской афиши — «На всякого мудреца довольно простоты» А. Островского в постановке Роберта Манукяна — кажутся едва ли не образчиком безупречного подхода к классике.

Хотели как лучше…

Установка на просветительское знакомство с классикой юношества и следование традиции русского психологического театра — таковы задачи театра драмы, главной академической сцены края. И в этом смысле выбор комедии «На всякого мудреца довольно простоты» (1868) Александра Николаевича Островского, с которого, собственно, и начался тот самый русский театр, который знают и любят не только в России, был абсолютно точен и удачен. Тем более дни краснодарской премьеры символично совпали с двумя 150-летиями: со дня первой постановки пьесы в Александринском и Малом театрах.

За Островского на камерной сцене театра драмы взялся магистр театрального искусства Роберт Манукян — выпускник актерской студии при Ереванском камерном театре, режиссерского факультета Тбилисского института театра и кино им. Ш. Руставели и магистратуры, «организованной центром им. Вс. Мейерхольда и Школой-студией им. В. Немировича-Данченко при МХАТ им. Чехова», как гласит пресс-релиз. Главный режиссер Государственного театра киноактера (ныне фактически не существует), постановщик Театра Сергея Безрукова, главный режиссер хабаровских музтеатра и театра драмы в прошлом, он знаком местному зрителю как создатель церемоний открытия и закрытия разных лет анапского «Киношока» (а они никогда не были его сильной стороной).

В соавторстве с режиссером творил художник театра драмы Сева Громовиков, водрузивший между колонн из листков бумаги (вероятно, из дневника Егора Дмитриевича Глумова) весьма нелепую поворотную конструкцию и обошедшийся скромной мебелью из подбора. О костюмерных закромах заставляют вспомнить жилеты и юбки героев и героинь, за которые отвечала обычно более тонко работающая художник Ирина Шульженко. Работа заведующего музыкальной частью театра композитора Валентина Демина и вовсе наводит на мысль, что режиссер не рассматривал музыку как один из важнейших инструментов современного театра.

Как «раздеть» Островского

Нестареющий фарс про беспринципного карьериста Глумова (окончательно занявший позицию премьера труппы Арсений Фогелев, четко следующий режиссерской линии), как колоду ловко тасующего «приличное общество»: своего состоятельного родича Мамаева (заслуженный артист РСФСР Сергей Калинский), отставного военного Мамаева (заслуженный артист РСФСР Андрей Светлов) и его кавалерист-супругу Клеопатру (заслуженная артистка России Вера Великанова), богатую купеческую вдову Турусину, окружившую себя приживальщиками (заслуженная артистка Кубани Мария Грачева), ради карьеры и выгодного брака поставлен на камерной сцены мастеровито, крепко.

Вот только похож он больше на не лучшего качества антрепризу, поскольку — вероятно, для придания «зрительскости» и доходчивости спектаклю — реплики, поступки и мотивы героев Островского, как и сами они, принижены до двусмысленной пошлости едва ли не на грани фола. Вероятно, более мощного эффекта можно было добиться, лишь буквально раздев персонажей. Не реакционер, но старый болван, не скучающая матрона, а госпожа из веселого дома с хлыстом, не молоденькая девушка на выданье, но едва ли не полубезумная уродка — таким удивительным образом персонажи классика трансформировались в премьерном спектакле.

Список претензий к премьерной постановке можно и дальше продолжать (достаточно сказать лишь, что в финале же зритель прямо-таки словно переносится из какого-нибудь «№13» или «Боинг-боинг» в «Горе от ума»), но даже он не даст ответа на главный вопрос: зачем нужно было ставить бесконечно тонкую, насмешливую, дающую поле для игры на повышение и возвышение зрителя классику так, как двадцать лет назад — во времена антрепризного бума и бесконечного «чеса» — создавались «спектакли в одном чемодане» по пьесам Куни и Камолетти?

К слову

«Мещане» М. Горького в постановке главного режиссера Московского театра на Покровке Геннадия Шапошникова и художника театра Романа Виктюка Владимира Боера выдвинуты на соискание наград ХVI Регионального фестиваля «Кубань театральная-2018» имени народного артиста РСФСР М. Куликовского.

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

Фото Юрия КОРЧАГИНА