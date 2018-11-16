Крупнейший в стране горный курорт «Роза Хутор» впервые примет участие в выставке IBTM World-2018. Мероприятие, которое является ключевым в индустрии встреч, пройдет в Барселоне с 27 по 29 ноября. Его участниками станут более 15000 профессионалов туротрасли из 141 страны мира. Россия представит объединенный стенд RUSSIA OPEN TO THE WORLD. В крупном мероприятии сферы путешествий наша страна принимает участие второй год.

- Продвижение на мировом рынке событийного потенциала страны позволит обеспечить эффективные показатели несырьевого экспорта. На данном этапе важно представить Россию как флагмана ивент-индустрии, способного не только качественно реализовать проект любого уровня, но и задать тренды на будущее, а также максимально открыто представить для зарубежных партнеров возможности регионов страны, - отметил Советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Работа национальной экспозиции в рамках IBTM World в Барселоне будет направлена на укрепление бренда России как благоприятного места для проведения мероприятий любого уровня. Для этого страна располагает универсальной ивент-инфраструктурой в различных городах 85 регионов России, в стране работает около 3500 площадок и более 7500 профессиональных компаний индустрии встреч.

- Россия обладает богатыми культурными, историческими и природно-климатическими особенностями. Интерес к России как к дестинации стремительно растет. Неповторимый потенциал ресурсов предоставляет возможность создать незабываемое мероприятие, а современная инфраструктура позволяет сделать это на высоком уровне, - подчеркнул директор Национального конгресс-бюро Алексей Калачев.

В составе объединенной экспозиции – представители Республики Татарстан, Калининградской, Свердловской, Ленинградской областей, Краснодарского края, Москвы, Санкт-Петербурга. Крупнейший российский горный курорт «Роза Хутор» презентует международным партнерам MICE программы 2019 года. В программе национального стенда – деловые встречи с участниками IBTM, презентации событийных возможностей регионов России, а также дегустация традиционных лакомств и угощений.

Ирина СИЗОВА