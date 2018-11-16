Новая книга о Сирии стала энциклопедией по Ближнему Востоку

В ней не просто размышления автора о той или иной проблеме Республики, Мария Ходынская-Голенищева анализирует прошлый, исторический, опыт государства, а также его соседей и честно рассказывает, как и чем страна живет сегодня.

Критики, а среди них и известные политики, и политологи, федеральные и региональные журналисты, по достоинству оценили новую книгу Ходынской-Голенищевой – «Сирия: трудный путь от войны к миру» – и пророчат ей интерес со стороны читателей. В первую очередь, потому, что споры вокруг «предмета разговора», Сирии, не утихают и в мировой политике, и разговорах обывателей. Интерес подогревают так называемые либеральные СМИ, известные своей отрицательной риторикой по этому вопросу. Новая книга поможет разобраться читателю, на чьей же он стороне, при этом автор досконально изучила проблему и, рассуждая, приводит неопровержимые факты.

«Конфликт в Сирийской Арабской Республике по-прежнему приковывает к себе внимание мировой общественности. Деятельность террористических группировок, американские провокации, усилия России по примирению враждующих сторон — всё это автор внимательно анализирует, а самое главное — дает несколько сценариев возможного развития ситуации», – считает, изучив книгу, известный политолог, генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Отметим также, что и автор книги, Мария Ходынская-Голенищева, человек знающий и разбирающийся в вопросе. Мария является кандидатом исторических наук, кроме того, многие события «сирийской темы» происходили у нее на глазах, так как она была сотрудником женевского постпредства России при ООН.

«Автор книги хорошо разбирается в хитросплетениях ближневосточной политики, уделяя внимание каждому из игроков. Отдельный раздел посвящен роли Соединенных Штатов Америки. И здесь очень важно, что Мария Ходынская-Голенищева не скатилась в антиамериканские лозунги, как это часто бывает, а попыталась разобраться в деятельности нашего заокеанского «партнера» без гнева и пристрастия», – отмечает политолог Данилин, сообщая тем, кто не желает видеть предвзятого патриотизма, о том, что эта книга – не опасна.