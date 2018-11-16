Неплательщик алиментов отправился за решетку

Благодаря профессионализму дознавателя отдела судебных приставов по Прикубанскому округу г. Краснодара судом вынесен приговор в отношении гражданина, имеющего крупную задолженность по алиментам.

37-летний гражданин является примером вопиющей родительской безответственности. После развода он был обязан ежемесячно выплачивать бывшей супруге алименты на содержание 5-летней дочери в размере 1/4 части всех видов заработка. Но родительский долг оказался краснодарцу в тягость. Несмотря на многочисленные напоминания судебных приставов, задолженность по алиментам лишь росла.

Даже привлечение к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ, за уклонение от уплаты средств на содержание несовершеннолетнего ребенка и назначенное судом наказание в виде обязательных работ на срок 80 часов, не помогло гражданину выбрать верный путь. Он продолжил гнуть свою линию злостного уклониста. За 4 года задолженность достигла 320 тысяч рублей.

Проведя все необходимые действия, дознаватель отдела судебных приставов по Прикубанскому округу г. Краснодара Елена Нестеренко возбудила в отношении должника уголовное дело по признакам состава преступления ч.1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

Мировой судья Прикубанского внутригородского округа г. Краснодара признал гражданина виновным в совершении преступления. В качестве наказания назначено лишение свободы на срок 4 месяца в исправительной колонии общего режима.