«Личный кабинет» на сайте УФССП России по Краснодарскому краю

На официальном сайте Управления ФССП России по Краснодарскому краю работает «Личный кабинет стороны исполнительного производства» (https://lk.fssprus.ru/ds_cabinet/action/login).

«Личный кабинет» - это система, которая позволяет в электронном формате получать информацию, знакомиться со всеми документами в полном объеме, направлять приставу заявления и получать юридические объяснения, ответы, копии документов. Это гораздо удобнее, чем стоять в очереди в день приема.

Пользоваться «Личным кабинетом» могут пользователи, зарегистрированные на Едином портале государственных услуг (http://www.gosuslugi.ru/).