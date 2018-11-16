Завершено расследование уголовного дела о жестоком убийстве жительницы поселка Псебай Краснодарского края

В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела по обвинению Максима Бондаренко и Савелия Никифорова в убийстве Натальи Дмитриевой в поселке городского типа Псебай Краснодарского края и совершении иных преступлений.

По версии следствия, 14 мая 2018 года Бондаренко и Никифоров, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершили с особой жестокостью изнасилование Дмитриевой и иные действия сексуального характера, в процессе чего причинили ей тяжкий вред здоровью. В целях сокрытия совершенных преступлений Бондаренко и Никифоров убили Дмитриеву.

В ходе расследования получены сведения о совершении в 2018 году Бондаренко и Никифоровым иных преступлений на территории Краснодарского края – грабежа и кражи.

Бондаренко предъявлено обвинение в совершении пяти преступлений: изнасилования, насильственных действий сексуального характера в отношении Дмитриевой, причинения тяжкого вреда ее здоровью и ее убийстве, а также в открытом хищении имущества у несовершеннолетнего.

Никифорову также предъявлено обвинение в совершении пяти преступлений: изнасилования, насильственных действий сексуального характера в отношении Дмитриевой, причинения тяжкого вреда ее здоровью и ее убийстве, а также в краже.

Кроме того, по делу предъявлены обвинения двум лицам – Артему Курганову, который, по версии следствия, совершил грабеж совместно с Бондаренко, а также Роману Красову, совершившему кражу совместно с Никифоровым.

По ходатайству следствия членам семьи погибшей Дмитриевой Министерством труда и социального развития Краснодарского края оказана психологическая, а также социальная помощь в виде пособий.

По результатам рассмотрения представлений следствия об устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, должностные лица органов системы образования и органов местного самоуправления Мостовского района Краснодарского края, ответственные за организацию профилактической работы с несовершеннолетними, уволены с занимаемых должностей, в регионе проведен комплекс мероприятий, направленных на предотвращение в будущем совершения несовершеннолетними правонарушений и преступлений, выпущены методические пособия, усилено взаимодействие между образовательными учреждениями и органами МВД региона.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Официальный представитель СК России С.Петренко