На Кубани в предстоящие выходные ожидаются дожди, снег и гололед

По данным краснодарского краевого гидрометцентра, 16 ноября в крае сохранится облачная погода, местами дождь, мокрый снег и снег, в предгорных районах осадки будут сильные, Местами налипание мокрого снега, гололед, в отдельных пунктах — туман. Ветер северо-восточный, восточный 6−11 м/с, местами порывами 12−17 м/с. Ночью на термометрах будет от -3 до +2°С, днем 1−6°С тепла, местами до +9°С.

О погоде в Краснодаре. В краевой столице ожидается переменная облачность, временами небольшие осадки в виде дождя, ночью с мокрым снегом. Ветер по-прежнему северо-восточный, восточный 6−11 м/с, порывами до 14 м/с. Термометры покажут ночью 1−3°С тепла, днем 4−6°С выше 0.

В выходные дни на Кубани метеорологи обещают местами дождь, мокрый снег и снег. 17 ноября в предгорных и горных районах осадки будут сильные, и уже днем 18 ноября ожидается прекращение осадков. В начале периода местами налипание мокрого снега и гололед. Ветер северо-восточный 6−11 м/с, местами порывы до 13−18 м/с. Температура воздуха ночью от -3 до +2°С, днем на термометрах 1−6°С тепла, по югу до +8°С.

На Черноморском побережье последующие двое суток — местами дождь, в районе Сочи местами ожидается сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, восточный 6−11 м/с, местами порывы 13−18 м/с, в районе Новороссийска — до 20 м/с. Ночная температура 2−7°С тепла, днем 5−10°С, по югу побережья воздух прогреется до 12−14°С.

В Краснодаре 17 и 18 ноября облачно, временами возможны осадки. Ночью за окном будет около 0, днем 6−8°С тепла. Ветер переменных направлений слабый.