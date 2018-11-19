Профессионалы сферы путешествий соберутся в горах Сочи

С 20 по 23 ноября на курорте «Роза Хутор» пройдет III Всероссийский конгресс туроператоров и турагентов в Сочи. Организатором выступает Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) при поддержке Российского союза туриндустрии и ассоциация «Турпомощь». Участниками конгресса станут более 300 специалистов. Политики эксперты, ведущие представители туриндустрии, работающие на российском рынке, поговорят об итогах сезона 2018 года.

- За три года проведения конгресс стал востребованным, знаковым событием для профессионалов туриндустрии. Он недаром проводится в ноябре, когда уже можно подвести итоги сезона 2018 года, обсудить проблемы и достижения, наметить перспективы развития отрасли. Конгресс – это оптимальная площадка для диалога, в его повестку включены самые актуальные темы. Сегодня мы можем говорить о стабилизации внутреннего турпотока, и наша задача – максимально способствовать его росту, - отметил вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин.

Специалисты подведут итоги Чемпионата мира по футболу ЧМ-2018, оценят практику внедрения и применения электронной путевки, риски и методику их снижения при страховании на туррынке и многое другое, - сообщают организаторы. В программе конгресса запланировано пленарное заседание, круглые столы, семинары и панельные дискуссии с участием ведущих профессионалов отрасли, представителей органов власти и региональных администраций, а также инфотур Министерства по курортам и туризму Республики Абхазия.

Организаторы надеются, что конгресс станет успешной площадкой для решения общих отраслевых задач, обмена опытом, налаживания связей между всеми участниками рынка.

Ирина СИЗОВА