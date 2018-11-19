Систему оповещения о чрезвычайных ситуациях обещают модернизировать в семи районах Краснодарского края до 2020 года. Об этом сообщила 16 ноября пресс-служба администрации края. Всего на эти цели будет выделено 225,6 млн рублей, средства заложены по краевой госпрограмме «Обеспечение безопасности населения».

На данный момент на территории края работает 1342 сирены и 107 сиренно-речевых установок, а также 498 устройств местных систем оповещения населения. Региональная автоматизированная система централизованного оповещения населения (РАСЦО) обновлена в 22 городах и районах. В течение ближайшего месяца 57 новых сирен и сиренно-речевых установок установят в Горячем Ключе и Северском районе. В 2019 году 70 аппаратов разместят на территории Абинского, Приморско-Ахтарского, Каневского районов. В 2020 году запланирована модернизация системы оповещения в Кореновском и Крыловском районах, где установят 59 устройств.