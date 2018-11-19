Власти Краснодара обещают достроить бассейн в Юбилейном микрорайоне

Возводить объект по улице им. 70-летия Октября, 28 рядом с лицеем № 90 в 2013 году начала подрядная организация ООО «Кубаньтехпром». В 2016 году были выявлены допущенные подрядчиком отклонения от проекта, в связи с этим работы остановили. В 2017 году мэрия добилась расторжения договора с компанией в судебном порядке.

По данным мэрии, новый проект исправляет допущенные прежним подрядчиком недочеты, а также включает весь комплекс оставшихся работ для достройки здания с учетом требований и норм.

В настоящее время здание поставлено на охрану, запущена система отопления, также для консервации утеплили кровлю и двери.