Житель Сочи осужден на 3 года за «минирование» стадиона

Пьяная выходка 58-летнего жителя Адлерского района Сочи Игоря Гвардияна обернулась для него тремя годами тюрьмы. Как стало известно, 15 июня сочинец выпил лишнего. После этого мужчина набрал номер дежурного экстренных служб и сообщил, что на стадионе заложено взрывное устройство.

На место сразу же отправились представители всех служб. К счастью, бомбу нигде не нашли.

- Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, тяжести совершенного преступления, признания вины и раскаяния в содеянном, назначил Гвардияну 3 года лишения свободы. Наказание постановлено отбывать в колонии-поселении, - отметили в пресс – службе краевой прокуратуры.

Осуждённый посчитал, что приговор слишком жесткий и обжаловал его. Но решение судьи осталось без изменений.