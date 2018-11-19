Штрафникам дома не спрятаться!

Работники Каневского районного отдела УФССП России по Краснодарскому краю потратили два дня на поквартирный обход должников, накопивших неоплаченные административные штрафы ГИБДД. Для исполнительных действий были выбраны адреса граждан, не оплативших вовремя штрафы, наложенные сотрудниками ГИБДД за правонарушения, предусмотренные ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения) и ст. 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

В результате слаженных действий судебных приставов по месту жительства были посещены 38 должников. Все получили явки-требования на прием к судебному приставу-исполнителю, а также предупреждены о мерах принудительного исполнения. В одном случае был произведен арест имущества: в отношении гражданина, задолжавшего в общей сумме порядка 60 тысяч рублей, был составлен акт описи и ареста имущества – автомобиля марки ВАЗ 21043. А другой должник на месте погасил сумму в 30 тысяч рублей. Для этого он воспользовался мобильной версией сервиса ФССП России «Банк данных исполнительных производств», в котором предусмотрена возможность онлайн оплаты долгов.