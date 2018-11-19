Должники могут отказаться от общения с кредиторами или коллекторами

В Федеральной службе судебных приставов в текущем году утверждена новая форма заявления, тем самым старая не имеет силы. Заявление должника об осуществлении взаимодействия с кредитором и (или) лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах может быть составлено в форме либо отказа от взаимодействия, либо о взаимодействии через представителя.

В целях защиты прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, гражданин может вести общение с кредитором (его представителем) или коллекторской организацией через своего представителя. Если должник хочет, чтобы все общение в виде личных встреч, переговоров, СМС- и электронных сообщений вел представитель, необходимо направить кредитору, его представителю или коллекторской организации специальное заявление, причем это можно осуществить уже с первого дня возникновения просроченной задолженности. Следует помнить, что таковым представителем может быль только адвокат. Именно поэтому новая форма заявления предусматривает обязательное указание номера адвокатского удостоверения представителя должника, а также номера и даты его включения в реестр адвокатов Российской Федерации и наименование упомянутого выше реестра.

Если же должник желает полностью отказаться от общения в виде личных встреч, телефонных разговоров, получения электронных и СМС-сообщений от кредиторской организацией, ее представителя или коллекторской организации, он также может направить соответствующее заявление в упомянутые организации, но не ранее, чем через 4 (четыре) месяца со дня возникновения просрочки денежного обязательства.

Форму заявления вместе с утверждающим ее Приказом ФССП России можно найти на ведомственном сайте ФССП России во вкладке «Документы» в разделе «Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность ФССП России».