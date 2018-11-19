Квартиры для детей-сирот достраивают в Горячем Ключе

15 человек до конца года получат жилье в новостройке на пер.Хадыженском.

На выходных на объекте побывал и.о. главы Горячего Ключа. Александр Кильганкин обсудил с застройщиком ход выполнения работ. Завершение дома уже на финишной прямой. Активно идет внутренняя отделка квартиры, установка сантехники, бытовой техники и отопительных котлов. Как предусмотрено в законе площадь квартир для детей-сирот составляет не менее 33 квадратных метров, ремонт «под ключ», в наличии газовая плита, автономное отопление и сантехника.

Александр Кильганкин положительно отметил планировку квартир: комнаты достаточно просторные, на кухне удачно предусмотрено зонирование. Здесь впоследствии будущие владельцы смогут сделать барную стойку или отделить уютную лоджию. Важно четко уложиться в сроки – этот важный социальный проект должен быть реализован до конца года, подчеркнул Александр Кильганкин. Подрядчик заверил, что квартиры будут полностью готовы к заселению в течение месяца.

«В последние два года мы покупали жилье для детей-сирот в соседних районах, потому что не было предложений от местных застройщиков. Безусловно, там квартиры тоже хорошие, но дом есть дом. Хорошо, что ребята останутся в родном городе», - отметил и.о. главы города Александр Кильганкин.