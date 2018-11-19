Объем кредитования жителей Юга и Северного Кавказа вырос более чем на 40%

Объем привлеченных на территории Южного и Северо-Кавказского Население Южного Федерального округа в январе-сентябре текущего года получило кредитов на сумму 704,3 млрд рублей (рост по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 42,5%), Северо-Кавказского Федерального округа – 217 млрд рублей (рост на 40,6%).

Розничный кредитный портфель за год в ЮФО и СКФО вырос на 23,1 и 24%, составив на 1 октября текущего года 1177,9 и 398,8 млрд рублей соответственно. Развивалось как ипотечное, так и неипотечное (в т.ч. потребительское) кредитование.

Более высокие темпы роста сохранялись в ипотечном кредитовании. В ЮФО ипотечный кредитный портфель за год (с 01.10.2017 по 01.10.2018) увеличился на 29,4%, составив 438,8 млрд рублей, СКФО – на 25,5%, составив 137,4 млрд рублей. Портфель по неипотечным (в т.ч. потребительским кредитам) в ЮФО вырос на 19,7%, составив 739,2 млрд рублей, в СКФО – на 23,3%, составив 261,4 млрд рублей.

Активизации розничного кредитования способствовало уменьшение стоимости заемных средств. Средние процентные ставки по кредитам населению уменьшились за год (в сентябре 2018 года по сравнению с таким же месяцем прошлого года) в ЮФО на 1,7 п.п., составив 12,3% годовых, в СКФО – на 1,3 п.п., до 13,7%.

Наибольший объем кредитов населению в январе-сентябре текущего года в ЮФО выдан жителям Краснодарского края (278,9 млрд рублей) и Ростовской области (206,5 млрд рублей), в СКФО – Ставропольского края (115,3 млрд рублей).

Южное ГУ Банка России