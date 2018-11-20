Энергетики готовы к холодам

Компания "Кубаньэнерго" ("Россети") получила паспорт готовности к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов. Решение об этом приняла комиссия Министерства энергетики России после завершения тщательной проверки сотрудников и оборудования предприятия.

- Готовность к зиме – это наша готовность к чрезвычайным ситуациям, к сложным природным вызовам. Персонал компании доказал свою мощь оперативными и слаженными действиями в конце октября, во время ликвидации последствий сильнейших ливней в Сочинском энергорайоне. Тогда в сложнейших условиях энергетики оперативно восстановили подачу света в отрезанные от цивилизации поселки, - подчеркнул генеральный директор компании "Кубаньэнерго" Александр Гаврилов.

С начала года специалисты компании "Кубаньэнерго" отремонтировали 408 силовых трансформаторов (104 процента плана), более 750 километров линий классом напряжения 35-220 кВ (118 процентов плана), расчистили свыше 1 250 гектаров трасс линий различного класса напряжения (123 процента плана). Полностью укомплектован аварийный резерв, особое внимание уделено подготовке резервных источников электроснабжения, которые обеспечат электроэнергией важные объекты в случае возникновения сложных ситуаций. Сформированы мобильные бригады, укомплектованные инструментом, средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и связью. Проведены 22 пробные плавки гололеда на проводах и грозозащитных тросах высоковольтных линий. Совместно с органами исполнительной власти Краснодарского края и Республики Адыгея и региональными подразделениями МЧС России проведено 70 противоаварийных тренировок.

Ирина СИЗОВА