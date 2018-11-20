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В Геленджике в связи с гибелью двух человек в результате отравления угарным газом организована проверка

Вторник, 20 ноября 2018 08:55
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В правоохранительные органы 16 ноября 2018 года поступило сообщение об обнаружении в вагончике в садоводческом товариществе «Пищевик» села Возрождение тел 44-летнего мужчины и 43-летней женщины с признаками отравления угарным газом. По данному факту следственным отделом по городу Геленджику СКР по краю проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, сожители были обнаружены соседями. При осмотре тел погибших каких-либо насильственных повреждений не обнаружено. Предварительной причиной их смерти явилось отравление угарным газом. В ходе осмотра места происшествия установлено, что вагончик отапливался при помощи газового баллона, подключенного к печи. В качестве одной из возможных версий произошедшего следствие рассматривает нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего события. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

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