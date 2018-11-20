Заместитель руководителя следственного управления по краю проведет прием граждан в Лазаревском районе Сочи

В пятницу, 23 ноября 2018 года, с 12.00 до 14.00 заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю Александр Кондратенко проведет личный прием граждан в Лазаревском районе города Сочи по вопросам, относящимся к компетенции следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Прием граждан будет осуществляться по месту дислокации следственного отдела по Лазаревскому району города Сочи (г.Сочи, ул. Победы, д. 67).

Записаться на прием можно непосредственно в следственном отделе по Лазаревскому району г. Сочи и по телефону: 8-(862-2) -70-04-75.

Гражданам, обратившимся на прием, при себе иметь документ, удостоверяющий личность.