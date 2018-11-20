Сразу на двух улицах Горячего Ключа начался капремонт

Участки улиц Карбышева, Космонавтов и пер. Псекупский планируется перевести из гравийного исполнения в асфальтовое.

До конца года будет заасфальтировано 1,5 километра дорог. Капитальный ремонт начался одновременно на улицах Карбышева (от ул. Кубанской до Карбышева, 9) и Космонавтов (от ул. Ярославского до ул. Звездной). Ширина асфальтового полотна на обеих улицах составит 6 метров, еще 1,5 метра – тротуар. Также капитально отремонтировать планируется пер. Псекупский (от ул. Псекупской до ул. Урусова).

Напомним, в начале осени в Горячем Ключе был проведен ямочный ремонт дорог. Отремонтировали участки улиц общей площадью более 2,5 километров.