Ребята из Белореченской воспитательной колонии в качестве поощрения посетили мультимедийный парк «Россия – моя история»

Осужденные из Белореченской воспитательной колонии в рамках посещения культурно-зрелещных мероприятий за пределами исправительного учреждения побывали в городе Краснодаре.

За хорошее поведение, высокую успеваемость в учебе и активное участие в культурной жизни учреждения, руководство УФСИН России по Краснодарскому краю в качестве поощрения организовало для двоих ребят экскурсию в мультимедийный парк.

В сопровождении сотрудников администрации Белореченской воспитательной колонии осужденных привезли в мультимедийный парк «Россия – моя история», который был открыт в Краснодаре в День народного единства. Здесь для ребят провели экскурсию, рассказали об истоках российской государственности, племенах и народах, населявших территорию древней Руси.

Этот исторический парк один из крупнейших в России. В огромном павильоне, площадью 7,5 тыс. кв. м, «размещается» 11 веков государства — от Рюрика до Зимней Олимпиады в Сочи.

Здесь все интерактивно, вся информация показывается на больших экранах. Ребята могли подойти и сами выбрать интересующую их тематику. Посмотреть, полистать интерактивные книги.

Выставка разделена на четыре временные зоны. Первая — княжество и царствование Рюриковичей, вторая — империя Романовых. Третья посвящена истории ХХ века — до Великой Отечественной войны и после. Последняя площадка уникальна - она посвящена тематике Кубани и Адыгеи.

Преподаватели кубанских университетов и сотрудники местных музеев, более полугода штудировали сотни книг и документов, чтобы «вплести» историю региона в интерактивную историю России.

После посещения музея ребята с огромным восторгом обсуждали увиденное и делились впечатлениями.

Подобные мероприятия за пределами исправительного учреждения проводятся регулярно. Начальник УФСИН России по Краснодарскому краю Виктор Пестов считает, что такие мероприятия являются хорошим стимулом для более успешного становления осужденных подростков на путь исправления.