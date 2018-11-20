Выдворенцев все больше

Краснодарский край стабильно входит в число регионов — лидеров по количеству непрошеных гостей из ближнего и дальнего зарубежья. Незаконных мигрантов по решению судов за пределы Российской Федерации выдворяют судебные приставы. Причем, фиксируется стабильный прирост исполнительных производств указанной категории.

Например, в прошлом году с территории Кубани было выдворено почти 3700 нелегалов. Эта цифра почти в три раза превысила показатели 2016 года. Если говорить о текущем годе, то с января по середину ноября в соответствии с решениями судов на историческую родину выдворено 4042 человека. Это почти на 800 человек больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Наибольшее количество лиц привлеченных к ответственности за нарушение миграционных правил составляют граждане Узбекистана (1720), далее следуют граждане Таджикистана (669) и Украины (529).

Напомним, что на территории Краснодарского края функционирует одно специальное учреждение временного содержания иностранных граждан. Это Центр временного содержания иностранных граждан, подлежащих административному выдворению, депортации и реадмиссии за пределы Российской Федерации ГУ МВД России по Краснодарскому краю, расположенный в селе Новоукраинское Гулькевичского района. Центр рассчитан на одновременное пребывание 214 человек (184 мужчин и 30 женщин).