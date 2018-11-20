На страже судов!

Александр Владимирович Эксузян почти 11 лет работает в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю. Последние четыре года он трудится старшим подразделения судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов Хостинского районного отдела.

На службе Александр Владимирович зарекомендовал себя добросовестным, профессионально грамотным, требовательным сотрудником. Коллеги отмечают, что по характеру он выдержан, уравновешен и дисциплинирован. С сослуживцами поддерживает ровные, деловые отношения, с гражданами – вежлив и тактичен.

Начальство считает Александра Владимировича Эксузяна хорошим организатором, способным эффективно организовать рабочий процесс подчиненных. При решении производственных вопросов он всегда исходит из интересов дела и умеет объективно оценивать результаты своего труда. Кроме того, отмечается постоянная работа Александра Владимировича над повышением своего профессионального уровня.

В 2018 году А.В. Эксузян обеспечивал безопасность 1357 судебных процессов в суде, 83 раза участвовал в препровождении иностранных граждан и лиц без гражданства в специальные учреждения и до пункта пропуска через государственную границу РФ, осуществил 45 принудительных приводов в суды, а также задержал 12 граждан, находящихся в розыске органами внутренних дел.

Александр Владимирович Эксузян награжден почетной грамотой директора Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации за безупречную службу, инициативу, усердие, самоотверженность, отличие при исполнении служебных и трудовых обязанностей, высокие достижения в служебной деятельности и за весомый вклад в проведение мероприятий, связанных с подготовкой XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи. Имеет медали Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации «За Заслуги» и «За службу» III, II и I степени.

За время работы неоднократно поощрялся руководством Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю. А недавно Александр Владимирович Эксузян был в очередной раз отмечен на региональном уровне – его портрет украсил обновленную Доску почета ведомства.