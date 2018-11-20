Жители Юга и Северного Кавказа за 9 месяцев получили более 100 тыс. ипотечных займов

В Южном федеральном округе в январе-сентябре текущего года жители получили 144,5 млрд рублей ипотечных кредитов, что на 62,1% превышает объем кредитов такого же периода прошлого года. Количество выросло на 49,5% – до 82 тыс. ипотечных займов за 9 месяцев.

Жители Северо-Кавказского федерального округа получили 41,2 млрд рублей ипотечных кредитов, рост по отношению к аналогичному периоду прошлого года – на 56,1%. Количество ипотечных займов увеличилось на 41%, составив 22,9 тыс.

Росту ипотеки способствовало снижение процентных ставок. Если в январе-сентябре прошлого года процентная ставка по рублевым ипотечным кредитам, предоставленным жителям ЮФО и СКФО, составляла 11,13 и 11,21%, то в январе-сентябре текущего года – 9,61 и 9,57% соответственно. Больше всего за год стоимость заемных средств для приобретения недвижимого имущества снизилась в ЮФО для жителей Волгоградской области (на 1,62 п.п.), в СКФО – для жителей Республики Дагестан и Чеченской Республики (на 1,73 и 1,76 процентного пункта соответственно).

Наибольшая сумма ипотечных жилищных кредитов в ЮФО выдана в Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградской областях (54,2, 44,3 и 24,4 млрд рублей соответственно), в СКФО – Ставропольском крае (23 млрд рублей).