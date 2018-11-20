Профессионализм специалистов ГУП КК «Кубаньводкомплекс» отмечен благодарностью

В адрес ремонтно-эксплуатационного управления «Таманский групповой водопровод» ГУП Краснодарского края «Кубаньводкомплекс» поступило благодарственное письмо от жительницы станицы Тамань Темрюкского района Валентины Михайловны Семилуцкой. В нем она выражает благодарность специалистам предприятия за оказанную помощь по выносу прибора учета воды на точку врезки.

«Выражаю благодарность вашим сотрудникам Первойкину С.В. и Котельникову Д.А. за пристальное внимание и участие в решении моей проблемы по выносу узла учета», - говориться в письме, которое Валентина Михайловна направила на адрес электронной почты «Таманского группового водопровода» (Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ), предназначенный для обращений жителей в адрес предприятия.

В договоре на холодное водоснабжение предусмотрена обязанность потребителя установить прибор учета на вводе своего водопровода. То есть водомер должен быть установлен в колодце на границе балансовой принадлежности в соответствии с выданными техническими условиями. Однако у жительницы станицы это требование не было соблюдено. Поэтому, когда закончился срок поверки прибора учета, водоснабжающая организация, действуя в рамках Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», выдала абоненту предписание о переносе.

Вот здесь-то и возникли проблемы. Дело в том, что ранее врезка водовода находилось на территории соседнего участка, так как труба была рассчитана на два дома. И если делать колодец, то его пришлось бы строить перед въездными воротами соседа. Отыскать, как проходит трубопровод под землей и определить удобное место для строительства водопроводного колодца, помогли сотрудники инженерно-технического отдела ГУП КК «Кубаньводкомплекс» и инженер-инспектор инспекторского отдела службы сбыта Сергей Владимирович Первойкин. Так же существенную помощь в оформлении документации оказал ведущий специалист управления сбыта Данил Андреевич Котельников. После переноса прибора учета в новый колодец специалисты Таманского участка выполнили подключение к водопроводной сети.