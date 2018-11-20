В Сочи в рамках расследования дела о гибели мальчика, упавшего в ливневую канаву, возбуждено уголовное дело о халатности МУП «Водосток»

Следственным отделом по городу Сочи краевого управления СКР возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главного инженера по эксплуатации систем ливневой канализации МУП города Сочи «Водосток». Он подозревается в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч.2 ст.293 УК РФ).

Напомним, следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 52-летнего владельца гостевого дома в поселке Лазаревском по обвинению в причинении смерти по неосторожности 7-летнему мальчику, упавшему в ливневую канаву в августе этого года (ч.1 ст.109 УК РФ). Как установили следователи, мужчина самовольно установил перед своим гостевым домом бетонную плиту для удобства входа в домовладение, которая располагалась над ливневой канализацией, при этом не оборудовал ее перилами либо ограждениями. Ввиду отсутствия ограждения 3 августа 7-летнего мальчика, который направлялся к гостевому дому, сбило потоком воды и он упал в открытую наполненную дождевой водой ливневую канаву, впоследствии погибнув. В настоящее время уголовное дело рассматривается в суде.

Как установило следствие, указанная ливневая канализация была закреплена на праве хозяйственного ведения за МУП города Сочи «Водосток». При этом в нарушение строительных правил оценка исправности технического состояния ливневой канализации на данном участке в период с августа 2017 по август 2018 не производилась, сотрудником МУП «Водосток» нарушения в виде отсутствия ограждения и решетки выявлены не были, поскольку выезд на место для осмотра конструкций и сооружений не производился. Ненадлежащее исполнение мужчиной своих обязанностей вследствие допущенной небрежности в силу занимаемой должности повлекли трагические последствия в виде гибели ребенка.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступления. Предварительное следствие продолжается.