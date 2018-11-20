54 млрд рублей ипотеки получили за 9 месяцев жители Кубани

Население Краснодарского края в январе-сентябре текущего года получило ипотечных кредитов на сумму более 54 млрд рублей, что на 60,8% выше объема кредитов в аналогичном периоде прошлого года.

Жителям Кубани выдано более трети всех ипотечных жилищных кредитов ЮФО. Благоприятные условия проживания в Краснодарском крае (как со стороны климатических условий, так и со стороны наличия рабочих мест в связи с инвестиционной привлекательностью региона) способствуют росту ипотеки. За период январь-сентябрь 2018 года в количественном выражении предоставлено 30,6 тысячи ипотечных займов (37,3% ипотечных кредитов ЮФО), что почти на 50% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Наблюдается положительная динамика портфеля ипотечных жилищных кредитов в Краснодарском крае – по сравнению с данными на 01.10.2017 его величина увеличилась на 30,6%, составив 169,1 млрд рублей на 01.10.2018 (38,5% ипотечного портфеля ЮФО), тогда как на 01.10.2017 темпы роста немного превышали 19%. Вследствие роста ипотеки увеличилась ее доля в совокупном розничном портфеле – с 34,4% до 36,1%.

Одной из основных причин роста ипотеки остается улучшение ценовых условий банковского кредитования. Средняя ставка по жилищным ипотечным кредитам, предоставленным жителям Кубани, уменьшилась против аналогичного периода прошлого года на 1,5 п.п., составив 9,6% по состоянию на 01.10.2018.

Южное ГУ Банка России