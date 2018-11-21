Жизнь на людях и для людей

Журналисты редко уходят на пенсию. Это их роднит с актерами, мечтающими умереть на цене. Владимир Александрович Мокротоваров, заслуженный журналист России, отдавший журналистике более сорока лет, однажды объявил: «Я ухожу». Мы, его многолетние коллеги по редакции, честно говоря, не поверили. Но он действительно ушел. Сказал: «Я хочу пожить на природе, слушать утром соловьев, подкармливать карасиков в пруду, видеть, как растут во дворе молодые петушки и ближе к осени подают свои еще не окрепшие голоса. Я же родился на хуторе, где человек особенно остро чувствует свое родство, единство с землей. Это чрезвычайно важно для познавательного, эстетического и нравственного здоровья человека».

Наверное, поэтому Владимир Александрович сохранил на всю жизнь привязанность к земле, к ее запахам и звукам. Писал сострадательно, помня голодную военную и послевоенную деревню, где всегда жилось трудно, о ее людях, когда столь многое еще надрывает душу. Начинал в городской газете в Армавире, где прошел свое профессиональное становление. Затем в главной краевой газете « Советская Кубань».

В переломные девяностые трудился заместителем редактора в городской газете «Краснодарские известия». Директор краевого книжного издательства Андрей Мамчур предложил ему создать новую газету. И Мокротоваров с головой ушел в новое главное дело своей жизни.

Двадцать третьего февраля 1996 года вышел первый номер газеты «Кубань сегодня», которая быстро полюбилась читателям. Они сразу обратили внимание на то, что газета не учит, как учитель, жить — она беседует и размышляет, отдавая предпочтение близким и понятным людям темам. Душа, она и в XXI веке душа. И эту линию выдерживал все годы, пока возглавлял редакционный коллектив, куда пригласил работать опытных журналистов и своих единомышленников со старого места работы.

И все годы писал, как рядовой сотрудник, статьи о людях, о природе, рыбалке, зная, что в крае десятки тысяч людей в свободное время любят посидеть с удочкой у полюбившегося лимана или речки. Увлекался тихой охотой и делился своими впечатлениями от нее с читателями, воспитывая в них любовь к родной природе и бережному отношению к ней.

При всей фрагментарности его журналистских публикаций можно зримо представить, что происходит с нами здесь и сейчас, что волновало и печалило автора.

Сам мягкий по характеру, Владимир Александрович никогда не позволял себе говорить на повышенных тонах с сотрудниками, относился к ним с большим уважением. Неслучайно в редакции царил здоровый творческий дух.

Уюту он всегда предпочитал существование среди книг. Всю жизнь он покупал издания любимых писателей. Их оказалось много. И квартиры для их размещения не хватило. Он, как истинный книгочей, хранил их на работе, в гараже — всюду, где придется.

Щедро одарил почти тысячей книг одну из сельских библиотек. Всю жизнь много читал и читает, любит поговорить о литературе, будучи ее большим знатоком, в том числе библиографической и краеведческой. Прекрасно знает историю Кубани.

Благодаря ему «Кубань сегодня» была одной из немногих газет, привечавших писателей и поэтов. В газете печатались их произведения и рецензии на новые книги.

В лучшие дни своего существования тираж газеты просто зашкаливал, был немыслимый для нынешних времен.

Выйдя на пенсию, Владимир Александрович уехал в станицу. Если вы подумаете, что он там сибаритствует, отдаваясь отдыху и осмыслению пережитого, то ошибетесь. У него есть всё, что надо для беспокойной жизни: во дворе множество разнообразной птицы, в пруду — рыба, в саду — яблони и груши. Конечно, всё это беспокойное хозяйство требует внимания и заботы.

Но эти заботы нравятся Владимиру Александровичу, равно как и возможность каждый вечер сидеть у камина с любимой книгой и размышлять с философским спокойствием о времени, о людях и себе, вести дневники, которые он ведет многие годы и, возможно, когда-нибудь еще издаст.

Владимир Александрович, мы искренне поздравляем вас, патриарха кубанской журналистики, с юбилеем и желает вам еще много счастливых дней и лет!

Коллектив газеты «Кубань сегодня»