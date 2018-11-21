Ответственные налогоплательщики — залог благополучия региона

В канун празднования Дня работника налоговых органов Российской Федерации руководитель УФНС России по Краснодарскому краю Алексей Николаевич Семенов рассказал в интервью нашей газете о том, с какими результатами кубанские налоговики подошли к своему празднику, об итогах работы налоговых органов Краснодарского края за девять месяцев текущего года, а также о том, как осуществляется налоговое администрирование в условиях сложившейся экономической ситуации.

— Алексей Николаевич, так уж сложилось, что успешную работу налоговиков в первую очередь оценивают по количественным показателям. Можно ли подытожить цифры налоговых поступлений края за девять месяцев 2018 года?

— За девять месяцев этого года в бюджетную систему страны с территории края перечислено более 371 млрд рублей налогов и страховых взносов, дополнительно к соответствующему периоду прошлого года получено более 11 млрд рублей. Налоговые доходы консолидированного бюджета России составили 245 млрд рублей, что на 1,5 процента больше, чем в январе — сентябре прошлого года. В том числе в консолидированный бюджет края поступило 166 млрд рублей. Темп роста по консолидированному бюджету края составляет 107 процентов к девяти месяцам 2017 года.

— Краснодарские бизнесмены, судя по темпам прироста поступлений, исправно платят налоги. А сколько сегодня в крае налогоплательщиков?

— По состоянию на 1 ноября 2018 года на территории Краснодарского края зарегистрировано почти 135 тысяч юридических лиц, около 240 тысяч индивидуальных предпринимателей, в том числе 10,5 тысячи крестьянских (фермерских) хозяйств. Количество физических лиц, которых мы также администрируем, составляет более шести миллионов.

Только за 2018 год зарегистрировано около 41 тысячи индивидуальных предпринимателей, более 800 крестьянских (фермерских) хозяйств и около девяти тысяч юридических лиц.

Кроме того, налоговыми органами региона ведется регулярная работа по выявлению адресов массовой регистрации. На территории края по состоянию на 01.01.2018 на 173 таких адресах было зарегистрировано около 2,6 тысячи юридических лиц. В результате работы налоговых органов Краснодарского края на сегодняшний день на 46 адресах зарегистрировано 682 юридических лица, их количество сократилось почти на 2 тысячи.

— Федеральная налоговая служба уделяет пристальное внимание исполнению бюджетов регионов…

— В этом смысле наша стратегическая цель — это безусловное исполнение параметров доходной части бюджета края, эффективное налоговое администрирование и одновременное поддержание благоприятных условий для бизнеса в налоговой сфере.

Первенство в бюджете региона по-прежнему принадлежит налогу на доходы физических лиц. Доля поступления НДФЛ в консолидированном бюджете края составила 36,3 процента.

Повышенное внимание мы уделяем мониторингу заработной платы по видам деятельности, который показывает, что по некоторым ее видам заработная плата ниже уровня прожиточного минимума.

С помощью аналитических инструментов проводится анализ хозяйственной деятельности организаций применительно к фонду оплаты труда и формируется перечень работодателей, входящих в различные зоны риска. Данную информацию мы используем для легализации налоговой базы.

Уровень легальной заработной платы должен быть как минимум не ниже установленного размера МРОТ, который с 1 мая составляет 11163 рубля.

— Как обстоят дела с задолженностью по НДФЛ?

— По состоянию на 1 октября 2018 года совокупная задолженность по НДФЛ с начала года снизилась на 13,5 процента, что позволило дополнительно мобилизовать 661 миллион рублей.

— Какую роль оказывают органы местного самоуправления в качестве налогового администрирования?

— Во-первых, значительная доля имущественных налогов поступает непосредственно в бюджеты муниципальных образований, кроме этого налог на доходы физических лиц в определенной части поступает в местные бюджеты. Соответственно, органы местного самоуправления прямо заинтересованы в улучшении администрирования именно этих налогов. С этой целью проводятся совместные с налоговыми органами мероприятия по актуализации данных об объектах недвижимости и земельных участках, а также мероприятия по легализации заработной платы (комиссии по легализации).

В то же время на органах местного самоуправления лежит обязанность по формированию государственного адресного реестра, без полноты и актуальности которого невозможно не только качественное налоговое администрирование, но и выполнение иных государственных функций.

Данная обязанность закреплена Федеральным законом №443-ФЗ. И можно отметить, что в части формирования адресного реестра большинство муниципальных образований края находится на хорошем счету. Если помните, немногим менее года назад была решена проблема дублирующих улиц города Краснодара, что зачастую приводило к искажению конечного адреса, например при заказе такси, и, что намного хуже, сбоям в работе экстренных служб города. Сейчас для города Краснодара такой проблемы не существует. Но, к примеру, для города Сочи аналогичный вопрос остался нерешенным. А качество адресного реестра прямым образом влияет на качество налогового администрирования.

На сегодняшний день, по нашим оценкам, из 3,1 млн объектов капитального строительства адреса, утвержденные соответствующим образом, имеют только 2,6 миллиона объектов. И в этой части мы очень рассчитываем на качественное выполнение своих функций органами местного самоуправления.

— Краснодарский край является одним из крупнейших регионов по объему ежеквартально заявляемых налоговых вычетов по НДС, что соответствует шестому месту в России…

— При этом добавлю: по работе с расхождениями край входит в десятку лучших регионов. На сегодня доля расхождений в заявленных вычетах составляет 0,13 процента, что ниже среднероссийского в 6,5 раза и позволяет говорить о высокой чистоте налоговой среды.

Внедрение автоматизированного риск-ориентированного подхода при контроле за возмещением НДС — так называемой системы АСК НДС-2 позволяет точно определять налоговые разрывы в цепочке взаимоотношений налогоплательщиков с контрагентами и не допускать неправомерных вычетов по налогу на добавленную стоимость.

— Недавно закончился курортный сезон. Каков уровень налоговых поступлений с санаторно-курортной отрасли?

— Объем поступлений налогов за девять месяцев 2018 года увеличился на 850 миллионов рублей и составил 8 миллиардов рублей. Из них НДФЛ — 2,2 миллиарда рублей, рост которого составил 100 миллионов рублей. Доля поступлений крупнейших представителей отрасли по итогам этого периода остается на прежнем уровне, но при этом на 2,5 процентного пункта (100 миллионов рублей) выросла доля поступлений НДФЛ среднего и малого бизнеса.

— Каковы показатели по контрольной работе налоговых органов края?

— По результатам налоговых проверок и контрольно-аналитической работе в бюджет поступило 6,9 млрд рублей, что на 1,5 млрд рублей больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

— С 1 марта начался второй этап амнистии капиталов — что вы можете об этом рассказать?

— В целом она проходит успешно, хотя согласно закону не носит налогового характера. Амнистия капиталов — это добровольное декларирование зарубежной недвижимости, ценных бумаг, банковских счетов, иностранных компаний, в том числе контролируемых через номинальных владельцев. Цель программы — обеспечить правовые гарантии сохранности капитала и имущества физическим лицам, в том числе за пределами России.

Специальную декларацию можно представить в любую налоговую инспекцию или в центральный аппарат ФНС России на бумажном носителе лично либо через уполномоченного представителя. Срок реализации мероприятия в рамках второго этапа продлится до 28.02.2019.

— В настоящее время реализуется проект по переводу налогоплательщиков на современную систему применения ККТ, в основе которой лежит онлайн-передача информации о каждом расчете в налоговую службу. Расскажите об этом подробнее.

— На сегодняшний день в Краснодарском крае 21 тысяча предпринимателей зарегистрировала 116 тысяч единиц онлайн-касс. В июле этого года на новые кассы перешли плательщики, занятые в сфере торговли и общественного питания, применяющие системы налогообложения в виде ЕНВД и патента и имеющие наемных работников.

Следующий этап кассовой реформы пройдет в 2019 году и коснется индивидуальных предпринимателей сферы услуг, торговли и общественного питания, которые работают без наемных работников.

В целях поддержки индивидуальных предпринимателей предусмотрен налоговый вычет до 18 тысяч рублей на каждую единицу ККТ.

Проект ККТ — неотъемлемая часть стратегии ФНС России по автоматизированному налоговому администрированию, которая создает максимально удобную для граждан и бизнеса среду общения с налоговыми органами и обеспечивает рост поступлений в бюджеты всех уровней без повышения налоговой нагрузки.

Важно, что новая система дает бизнесу реальные возможности и преимущества. В первую очередь это выравнивание конкурентных условий, уменьшение административной нагрузки на бизнес, сокращение количества проверок, возможность регистрации кассы через сайт ФНС России, полная ликвидация кассовой отчетности, защита прав потребителя за счет перехода на электронные чеки, которые можно получать и хранить в электронном виде, а также быстро и удобно проверять с помощью мобильного приложения.

— Алексей Николаевич, много вопросов традиционно касается имущественных налогов. С этого года жители края платят имущественный налог, исходя из кадастровой стоимости недвижимости. С чем связаны такие изменения?

— Переход уплаты налога на имущество от инвентаризационной стоимости к кадастровой вызван прежде всего тем, что подход к налогообложению имущества физических лиц давно перестал отвечать современным требованиям. Инвентаризационная стоимость имущества — величина, которая рассчитывалась по устаревшим методикам и давно не соответствовала реальному уровню цен на недвижимость.

В связи с этим граждане Краснодарского края с этого года начинают платить налог на имущество, исходя из кадастровой стоимости недвижимости. Рассылка единых налоговых уведомлений началась с августа месяца. Единый срок уплаты — 1 декабря.

Граждане, имеющие доступ к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», получат налоговые уведомления на уплату имущественных налогов в электронной форме — по почте такие уведомления не направляются.

— В настоящее время в средствах массовой информации появляется множество публикаций о резком увеличении налога на имущество физических лиц в связи с переходом к его исчислению от кадастровой стоимости. Так ли это?

— Это в корне неверно, так как при переходе к налогообложению от кадастровой стоимости происходит не просто замена инвентаризационной стоимости на кадастровую при расчете налоговой базы. Полностью меняется порядок расчета налога: устанавливаются новые ставки налога, вводятся вычеты (необлагаемая площадь), применяются понижающие коэффициенты при расчете налога в течение переходного периода (до 2020 года).

Резкого изменения для подавляющего большинства объектов, как показывают расчеты, не происходит. Казалось бы, налог должен увеличиться для всех объектов, ведь кадастровая стоимость, используемая для определения налоговой базы по новому порядку, выше, чем инвентаризационная стоимость. Однако это не так. В ряде случаев налог может даже уменьшиться за счет применения налоговых вычетов и новых ставок.

— Какие предусмотрены налоговые вычеты, понижающие коэффициенты?

— Сумма налога за первые четыре налоговых периода будет исчисляться с учетом понижающих коэффициентов по формуле, которая предусматривает ежегодное увеличение на 20 процентов от разницы между новым и предыдущим налогом.

При исчислении налога, исходя из кадастровой стоимости, предусмотрено уменьшение кадастровой стоимости на кадастровую стоимость 10 кв. м в отношении комнат, 20 кв. м — в отношении квартир, 50 кв. м — в отношении жилых домов.

Указанные вычеты применяются для каждого объекта соответствующего вида независимо от наличия у налогоплательщика права на льготу и количества объектов в собственности. То есть если налогоплательщику, например, принадлежит две квартиры, то при расчете налоговой базы по каждой из них будет применено уменьшение на кадастровую стоимость 20 кв. м и собственник в итоге «получит» вычет в 40 кв. м.

— Каковы ставки налога на имущество физических лиц от кадастровой стоимости?

— Налоговым кодексом РФ не устанавливаются конкретные ставки налога на имущество физических лиц — это право органов местного самоуправления, так как налог на имущество физических лиц является местным налогом. На федеральном уровне определяются лишь предельные максимальные значения.

Органам местного самоуправления предоставлены широкие полномочия по регулированию налоговой нагрузки. Ведь только по решению органов муниципальных образований налог вводится в действие или прекращает действовать на их территории. Местные власти определяют конкретные налоговые ставки, могут увеличивать размеры налоговых вычетов и устанавливать дополнительные налоговые льготы. Базовая ставка определена в размере 0,1 процента — местные власти могут увеличить ее до 0,3 процента.

— Как определяется налоговая база для расчета налога на имущество?

— Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как его кадастровая стоимость, указанная в государственном кадастре недвижимости по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.

— Если гражданин не согласен с кадастровой стоимостью, можно ли будет это оспорить?

— Если гражданин не согласен с результатами определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, то действующим законодательством Российской Федерации ему предоставлено право ее оспорить.

На сайте Росреестра размещена информация по вопросам порядка оспаривания размера кадастровой стоимости объектов недвижимости.

— Какие существуют льготы по налогу на имущество физических лиц?

— Налоговые льготы определяются статьей 407 Налогового кодекса РФ. Федеральные льготы предусматривают освобождение от уплаты налога для 15 категорий налогоплательщиков (в отношении одного объекта налогообложения). К таким категориям, в частности, относятся: Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации; участники Гражданской и Великой Отечественной войн; ветераны боевых действий; пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством; инвалиды I и II групп инвалидности, инвалиды с детства.

Дополнительные льготы также могут быть установлены муниципальными правовыми актами.

— Какими способами можно заявить в налоговую инспекцию о льготах?

— Если вы имеете право на налоговую льготу, необходимо представить заявление о предоставлении льготы в любой налоговый орган или в МФЦ. Также заявление можно направить с использованием сервиса «Личный кабинет налогоплательщика» официального сайта ФНС России.

— В связи с применением льгот возникает еще один вопрос: каким образом определяется объект, к которому будет применена льгота, если гражданину льготной категории принадлежит несколько объектов одного вида?

— Налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика (например, только по одной из двух квартир, по одному из нескольких жилых домов, по одному из двух гаражей и т. п.).

Гражданин имеет право определить такой объект сам. Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота, можно направить любым удобным способом: обратиться в налоговую инспекцию лично, направить в ее адрес письмо или же воспользоваться интернет-сервисом ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

При непредставлении уведомления о выбранном объекте налогообложения налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида с максимальной исчисленной суммой налога.

— Насколько тесно налоговые органы взаимодействуют с МФЦ, какие виды услуг можно там получить?

— В настоящее время многофункциональные центры края оказывают 14 видов государственных услуг ФНС России. За девять месяцев этого года оказано около 150 тыс. услуг.

В МФЦ можно предоставить документы на государственную регистрацию, запросить выписки из ЕГРН, ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Также граждане могут направить заявление о предоставлении налоговой льготы по имущественным налогам либо сообщить о наличии объектов недвижимого имущества или транспортных средствах, признаваемых объектами налогообложения, предоставить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ.

— ФНС России создает всё новые электронные сервисы — насколько они эффективны, понятны и доступны для налогоплательщика?

— Основная цель их внедрения — удобство и качественный сервис для налогоплательщиков. Они помогают налогоплательщикам проверять своих контрагентов, оплачивать налоги, узнавать информацию по жалобам и многое другое. Это огромный функционал как для службы, так и для налогоплательщиков.

Сегодня работает более пятидесяти онлайн-сервисов, которые позволяют практически исключить личный контакт с инспекцией. С помощью электронных сервисов направлено более 120 тысяч обращений. Около 700 тысяч жителей края пользуется сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». К нему только в 2018 году подключилось более 52 тысяч.

— В канун празднования Дня работника налоговых органов Российской Федерации что бы вы хотели пожелать своим коллегам?

— Уважаемые сотрудники и ветераны налоговой службы Кубани! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем работника налоговых органов Российской Федерации!

Налоговая служба — это важный орган государственного управления и гарант экономической безопасности страны. Безусловно, главный ресурс налоговых органов — это кадры. Без слаженной работы всего коллектива невозможно было бы достичь высоких показателей деятельности. Сотрудники налоговой службы Краснодарского края всегда выполняют свой профессиональный долг на высоком уровне. Благодаря своевременному поступлению налогов Краснодарский край развивает свою инфраструктуру и реализует социально значимые программы.

Сегодня сотрудники налоговой службы внедряют современные технологии и новые перспективные формы работы с налогоплательщиками. От их эффективной деятельности зависит формирование бюджета, социально-экономическая стабильность и благополучие края.

Коллеги, от всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, взаимопонимания, добра, оптимизма и успехов в профессиональной деятельности!

Фото Константина СЕМЕНЦА

Беседовала Людмила МЕЦЛЕР