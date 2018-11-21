С юбилеем, Владимир Петрович!

Сегодня юбилей у корифея строительного комплекса Кубани — заслуженного строителя РФ и Кубани доцента кафедры производства строительных конструкций и строительной механики Кубанского государственного технологического университета кандидата технических наук Владимира Петровича Крамского.

Из 75 лет жизни вся почти полувековая трудовая биография этого удивительного в своем благородстве и непревзойденного в профессионализме педагога связана со строительным факультетом КубГТУ. Можно только предположить, что сегодняшний день у юбиляра будет беспокойным, но приятным: сотни его учеников, ставших успешными профессионалами, поздравят своего учителя и наставника, который своим примером утверждал в них чувство достоинства и уважения к профессии строителя.

В 1960-м, когда правительство страны взяло курс на улучшение жилищных условий граждан, возникла необходимость в подготовке строительных кадров на местах. Тогда и набрали группу будущих строителей из 25 человек, в которую вошел и студент Владимир Крамской. Первые три года факультета как такового не существовало: строители были приписаны к механико-машиностроительному факультету. Он был сформирован в октябре 1963 года — ровно 55 лет назад, и на его единственную специальность «промышленное и гражданское строительство» было принято уже восемьдесят человек.

Шло время, наполнялась новыми событиями история факультета, росла его популярность. Сегодня число обучающихся студентов по шести специальностям очной, заочной и ускоренной форм обучения Института строительства и транспортной инфраструктуры КубГТУ (так теперь называется подразделение, образованное 1 июля 2017 года на базе факультета строительства и управления недвижимостью) достигло трех тысяч! И в этом повышенном интересе к получению профессии инженера-строителя в КубГТУ немалая заслуга Владимира Петровича, который в течение 28 лет — с 1989 по 2017 год возглавлял факультет строительства и управления недвижимостью. Именно при его непосредственном участии получили путевку в жизнь сотни тысяч замечательных учеников факультета, в большинстве своем составившие мощь и славу строительного комплекса Кубани — локомотива ее развития. Именно в эти годы факультет вошел в число трех лучших среди вузов России по качеству подготовки инженеров-строителей. И в тройку самых престижных среди абитуриентов университета! Именно в это время — в 2012 году факультет строительства и управления недвижимостью переехал в отдельно построенный для него пятиэтажный корпус, строительство которого курировал В. П. Крамской. Сегодня факультет оснащен всем необходимым для обучения высокопрофессиональных специалистов и преподают здесь наряду с опытными маститыми преподавателями-теоретиками практикующие строители, среди которых немало выпускников — руководителей успешных строительных организаций.

Сам юбиляр, являясь доцентом кафедры производства строительных конструкций и строительной механики, сегодня читает лекции бакалаврам выпускного курса. Понимая, что этой сложной дисциплине «строительные конструкции» в учебном процессе отведено недостаточно часов, он за счет личного времени старается донести до каждого студента суть курса и делает это со знанием дела, поскольку имеет большой опыт и в теории (он — известный ученый в области расчета железобетонных конструкций на основе механики разрушения, а также реконструкции и усиления конструктивных элементов промышленных и гражданских зданий), и на практике (работал на ответственных строительных площадках страны: сдавал цех шасси и колес на ВАЗе, участвовал в целинной эпопее в Казахстане, строил кинотеатр «Аврора», школу на улице Сормовской в Краснодаре…).

Редакция газеты «Кубань сегодня» присоединяется к поздравлениям в адрес Владимира Петровича коллектива КубГТУ, его коллег по строительному комплексу и учеников. Здоровья Вам, неиссякаемой энергии, удовлетворения от успехов Ваших учеников, благополучия и счастья.