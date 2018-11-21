Улучшить миграционную обстановку

Заместитель директора Департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Петр Халанский принял участие в заседании круглого стола «Деятельность национально-культурных общественных объединений Краснодарского края по социокультурной адаптации и интеграции мигрантов, противодействию этническому экстремизму».

В мероприятии приняли участие представители администрации региона и города-курорта, правоохранительных структур и более двадцати культурно-национальных объединений.

Петр Халанский подчеркнул, что основная задача мероприятия — выработать конкретные предложения по дальнейшему улучшению миграционной обстановки в регионе.

— Краснодарский край — территория с особой региональной идентичностью, и всем приезжающим важно понимать наши традиции и обычаи, соблюдать их. Это является залогом социально-политической стабильности региона,— заявил Петр Халанский.

Также выступили председатель правления Краснодарской общественной организации «Центр национальных культур» Василий Чамба, представители миграционной службы, Союза армян России, Центра таджикской национальной культуры.

Участники обратили внимание на необходимость соблюдения приезжими миграционного законодательства, а также традиций и обычаев Кубани. В этом направлении ведет работу местный Центр интеграции мигрантов. Его сотрудники преподают русский язык и историю, а также рассказывают о традициях и обычаях местного населения.

Подводя итоги круглого стола, Петр Халанский обратился к участникам с просьбой подготовить предложения по рассмотренным вопросам и передать их в краснодарский Центр национальных культур. Часть их может стать основой законодательной инициативы.