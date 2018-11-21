Обеспечить сохранность зеленых насаждений

Вице-губернатор Краснодарского края Сергей Болдин провел селекторное совещание, на котором представители администраций городов и районов отчитались о выполнении поручения губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

По поручению главы региона все территории, занятые зелеными насаждениями, ставятся на государственный кадастровый учет, чтобы обеспечить их сохранность.

Всего в Краснодарском крае насчитывается около двух тысяч зеленых зон, из них 1671 уже поставлена на учет. В двадцати трех районах работы проведены полностью, еще в десяти — близки к завершению. Так, в Абинском, Староминском, Тбилисском, Усть-Лабинском, Щербиновском районах осталось оформить по одной территории, а в Белоглинском, Каневском, Ленинградском, Отрадненском районах и Анапе — по две.

— Работы по постановке зеленых зон на кадастровый учет вышли на завершающий этап, доля исполнения поручения губернатора на сегодняшний день составляет девяносто процентов,— отметил Сергей Болдин. — Однако до конца года остается чуть больше месяца, все работы необходимо закончить до 31 декабря.

Главам муниципальных образований рекомендовано взять завершение работ и устранение всех недостатков под личный контроль. Вице-губернатор также акцентировал внимание на том, что зеленые зоны должны быть в свободном доступе для жителей.

Министерству природных ресурсов, Департаменту по архитектуре и градостроительству, а также Департаменту имущественных отношений края поручено провести контрольные проверки в Тимашевском, Абинском и Гулькевичском районах. К представителям этих муниципальных образований больше всего вопросов по зеленым зонам.