В ответе за детей

Специалисты со всего юга России съехались на прошлой неделе на Кубань, чтобы познакомиться с опытом нашего региона по жизнеустройству детей-сирот в замещающие семьи, создания оптимальных условий для личностного развития детей, оставшихся без попечения родителей. О том, каких результатов удалось добиться в этом важном направлении, рассказал коллегам на окружном совещании министр труда и социального развития края Константин Федоренко.

Мероприятие было проведено Министерством просвещения РФ совместно с администрацией Краснодарского края. В нем приняли участие руководители организаций для детей-сирот и представители органов исполнительной власти в сфере опеки и попечительства, социальной защиты и здравоохранения из восьми субъектов ЮФО, прокурор Краснодарского края Сергей Табельский, председатель комитета ЗСК по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Виктор Чернявский.

Актуальная проблематика

Как отметил директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения РФ Евгений Сильянов, мероприятием в Краснодаре ведомство начинает целую череду выездных семинаров-совещаний по одной из актуальных проблематик в социальной сфере.

— В рамках данных совещаний мы хотим в том числе обсудить вопросы реализации государственной политики в сфере деятельности организаций для детей-сирот. Самое главное — это создание в наших организациях условий для проживания детей, которые были бы максимально приближены к семейным,— подчеркнул Евгений Сильянов.

Работа участников окружного совещания на Кубани началась с посещения Медведовского детского дома с дополнительным образованием в Тимашевском районе.

— Я выражаю признательность руководителю Антонине Григорьевне Цебулевской и всему педагогическому коллективу за те условия, которые созданы ими для детей. Главное подтверждение правильности проводимой ими работы — успешность их выпускников,— сказал директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения РФ, дав очень высокую оценку тому, что он и все гости увидели во время пребывания в Медведовском детском доме.

Условия проживания детей (по семейному типу), материально-техническая база Медведовского детского дома, работа его педагогов, направленная на обеспечение полной безопасности и успешную социализацию воспитанников, были оценены на отлично. Именно в его стенах руководители организаций для детей-сирот Южного федерального округа выступили с презентациями своих учреждений. О кубанском опыте рассказал заместитель министра труда и социального развития края Сергей Гаркуша.

— Мы создаем необходимые условия, чтобы дети чувствовали себя комфортно и безопасно. Наши воспитанники проживают в благоустроенных комнатах по принципу семейного воспитания, получают дополнительное образование. Учреждения оснащены современным инновационным развивающим оборудованием. Воспитанники и педагоги участвуют в проектах муниципального, краевого, всероссийского и международного уровня,— рассказал он своим коллегам. — Отмечу, что еще десять лет назад в детских домах края проживало более трех тысяч воспитанников. К настоящему времени в семьи устроено 89 процентов детей. Закрыты 34 организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В этих зданиях теперь открыты детские сады, кадетские корпуса, школа-интернат для творчески одаренных детей, детский оздоровительный лагерь. И сегодня в крае в ведомстве Министерства труда и социального развития осталось всего восемь организаций: четыре детских дома, две школы-интерната, детский дом-интернат для умственно отсталых детей и Новолеушковская школа-интернат с профессиональным обучением.

Сегодня в этих учреждениях воспитывается чуть менее шестисот детей, около половины из них ждет, что их возьмут на воспитание замещающие семьи.

В соответствии с требованиями

В числе основных тем во второй день семинара-совещания стало соответствие организаций для детей-сирот требованиям постановления правительства РФ от 24.05.2014 г. №481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей». Евгений Сильянов отметил, что сейчас пройден первый этап в его реализации, в рамках которого основные силы были брошены на материально-техническое оснащение. Второй этап еще предстоит реализовать: необходимо максимально повысить качество работы с детьми, их обучения и подготовки к самостоятельной жизни. Всё, что делается, в итоге должно помогать детям. Обсуждались на совещании многие актуальные проблемы. Вопросы безопасности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поднял прокурор Краснодарского края Сергей Табельский. Кстати, участники совещания имели возможность задать любые вопросы руководителю краевой надзорной структуры.

Подробно говорилось на совещании о теме скрытого социального сиротства, когда ребенок вроде бы временно помещается в казенное учреждение родителями в силу трудных семейных обстоятельств, а на деле проживает там годами. И специалистам необходимо разбираться, почему так происходит. Если дело только в материальных трудностях, то нужно искать возможности для поддержки семьи. Шла речь и о подготовке к обязательному ведению базы данных граждан, лишенных родительских прав. К сожалению, бывали случаи, когда так называемые родители, у которых были отобраны дети в одном регионе, переезжая в другой, снова брали под опеку воспитанников из домов-интернатов, и это чревато самыми разными негативными последствиями. С помощью базы данных такие ситуации будут исключены (возможно, соответствующий закон будет принят Госдумой уже весной — сейчас он дорабатывается в правительстве РФ).

Была поднята на совещании проблема нехватки специалистов в отрасли и вопросы повышения их квалификации.

Самое главное — поддержка семей

Министр труда и социального развития Краснодарского края Константин Федоренко рассказал на совещании об основных составляющих работы по жизнеустройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в нашем регионе.

Самое главное — идет поддержка семей, попавших в сложные ситуации. И это помогает избежать определения детей, которые в них воспитываются, в государственные учреждения. Также повышается комфортность пребывания детей в социальных учреждениях, и, конечно, прилагаются усилия по возврату детей в кровные семьи, а при невозможности этого — по определению их в приемные и замещающие.

Что касается семей в трудных жизненных ситуациях, то в крае работают с ними специализированные отделения — помощи семье и детям (это более 1100 специалистов). За каждым поселением закреплены социальные работники (один или несколько специалистов). При получении информации о семье, попавшей в социально опасное положение, на место выезжает мобильная бригада. Ежегодно проходит более трех тысяч таких выездов.

— В профилактической работе с семьей мы используем потенциал активных пожилых граждан из числа педагогов и врачей, которые обучают родителей навыкам ухода за детьми, ведению домашнего хозяйства, помогают преодолевать трудности в воспитании детей, повышают педагогическую грамотность родителей,— рассказал Константин Федоренко. — Принята соответствующая программа, которая заняла первое место во Всероссийском конкурсе «Лучшие практики наставничества» (была организована АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»).

За пять лет работы специалисты отделений помощи семье и детям оказали социальные услуги более чем 30 тысячам семей. В крае создана комплексная система профилактики социального сиротства. До тех пор, пока ребенок находится в родной семье, наши усилия направлены на то, чтобы ее сохранить и оставить ребенка с родителями. Вопрос о лишении родительских прав рассматривается только в крайнем случае, когда никакие другие меры не дали эффекта. На Кубани ведется системная работа всех уровней власти в данном направлении. Существует взаимодействие с органами прокуратуры, что позволяет вырабатывать совместные решения и стратегию совместных действий в целях минимизации нарушений в данной сфере. И за последние пять лет в крае на 14 процентов уменьшилось количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе в социально опасном положении. Число жителей региона, лишенных родительских прав, снизилось на 16 процентов (в 2017 году — 842 человека). На 22 процента сократилась численность так называемых социальных сирот (920 человек в 2017 году).

Но если все-таки невозможно сохранить ребенку кровную семью (никакие принимаемые меры не помогают), то ему обязательно стараются найти замещающую. Ежегодно 98 процентов вновь выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, определяется на воспитание в семьи.

Сегодня в крае 14310 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из этого числа 13944, или 97,4 процента, проживают в опекаемых, приемных и патронатных семьях. Более четырех тысяч живут в семьях усыновителей. Удалось устроить в семьи 84 процента детей-инвалидов из числа детей-сирот (из 1701 ребенка-инвалида на воспитании в семьях находится 1435).

— Но главной задачей по-прежнему, конечно же, остается возврат ребенка в родную семью. За последние пять лет нам удалось вернуть в кровные семьи 1100 детей,— поделился Константин Федоренко.

Воспитать родителей

Институт приемного родительства стали активно развивать на Кубани с 2006 года. Двенадцать лет назад в крае было всего 25 таких семей, где воспитывалось 118 детей. Сегодня в крае три тысячи семей, в которых живут 7,5 тысячи приемных детей.

— Наш край поддерживает замещающие семьи. При усыновлении детей выплачивается единовременное пособие в размере 300 тысяч рублей, в случае усыновления ребенка-инвалида — 500 тысяч рублей,— привел значительные цифры руководитель министерства.

Ежемесячно приемная семья в среднем получает от 18,5 до 27,5 тысячи рублей за воспитание каждого (!) ребенка. В целом на обеспечение выплат для всех форм семейного устройства в краевом бюджете предусмотрено более четырех миллиардов рублей в год. Значительная нагрузка, но и при этом в настоящее время инициируется вопрос об увеличении финансирования расходов на эти цели (повышение размера содержания детей в семьях, вознаграждения приемным родителям, обеспечение жильем, организация отдыха).

Семьям также оказывается правовая, педагогическая и психологическая помощь, это происходит через школы приемных родителей, которые работают в крае уже более десяти лет. В каждом муниципальном образовании открыты подразделения краевого методического центра, где работают юристы и психологи. Специалисты проводят обучение граждан по специальным программам и в дальнейшем ведут сопровождение замещающих семей. Важно то, что по окончании обучения будущие приемные родители проходят аттестацию, важнейшие критерии которой — не только уровень знаний, но и психологическая готовность к принятию ребенка в семью.

Подготовка будущих приемных родителей и сопровождение замещающих семей позволили значительно уменьшить число возвратов детей из них обратно в интернаты. Уже год во всех районах края работает программа дополнительного повышения родительских компетенций. Она помогает повысить уровень знаний о методах воспитания детей, предупредить возвраты и семейное неблагополучие. В этом году программа стала победителем проекта, объявленного Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка.

— Среднероссийский показатель устройства детей в семьи не превышает 70 процентов, у нас — 97,5 процента. Это самый высокий показатель в Российской Федерации! — рассказал Константин Федоренко. — Остаются в специальных учреждениях, как правило, дети, чье состояние здоровья требует постоянного медицинского ухода. У нас на сегодняшний день 1700 семей, прошедших школу приемных родителей, сдавших экзамены и желающих помочь в воспитании детей.

Самые лучшие условия

Надо сказать, что одна из причин проведения федерального совещания именно у нас — достойный уровень наших организаций для детей-сирот.

Во всех учреждениях, где воспитываются дети, созданы условия, максимально приближенные к семейным, здесь есть спортивные, тренажерные залы, бассейны. Несовершеннолетние проживают в благоустроенных комнатах по принципу семейного воспитания. Дети проходят обучение в общеобразовательных школах, или им, если их здоровье не позволяет, предоставляется адаптированный курс.

Именно на совещании Константин Федоренко озвучил хорошую новость: на краевом уровне принято решение об увеличении с нового года кадрового состава органов опеки в регионе на 89 человек. Это очень важно, так как в данной сфере специалистов действительно не хватает.

Один из постулатов, которых придерживаются в крае: дети с ограниченными возможностями здоровья должны так же радоваться жизни, как и здоровые. И в этом им должны помогать взрослые. О недавнем уникальном опыте участия двух детей-инвалидов и четырех несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья из реабилитационных центров Новороссийска, Северского и Абинского районов в кросс-походе «48 часов» в Горячем ключе рассказал министр труда и социального развития края журналистам:

— Мы активно занимаемся развитием туристического направления, и наши дети с ограниченными возможностями здоровья сходили недавно в 48-часовой поход. Это уникальный опыт. Благодаря профессиональным инструкторам группа успешно справилась с поставленными задачами. Детям сначала было трудно преодолевать встречающиеся у них на пути препятствия. Но за двое суток всё изменилось. К концу похода это были уже другие дети!

Решить квартирный вопрос

По-прежнему актуальной сегодня остается проблема обеспечения выпускников детских домов жильем.

— Ежегодно расходы на решение этого вопроса возрастали, и за последние пять лет нам удалось обеспечить жильем более шести тысяч человек,— подчеркнул Константин Федоренко. — Однако, несмотря на это, число нуждающихся растет, опережая численность обеспеченных жильем.

Сегодня очередь составляет десять тысяч человек, из них 18 лет и старше — более 6,5 тысячи. Такие большие цифры связаны с тем, что из учреждений для сирот выпущены и выросли в замещающих семьях дети, выявленные в девяностых и двухтысячных годах и в абсолютном большинстве не имеющие жилья. Кроме того, за пять лет в результате миграции на Кубани стало больше на 3,5 тысячи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чьи приемные семьи переехали в Краснодарский край из других регионов. И жилье по достижении 18-летия ребенка-сироты приобретается здесь, в южном регионе, за счет краевого бюджета, и это большие средства. Конечно, это не может не радовать: семьи с такими детками переезжают на юг, к морю, солнцу, фруктам — их можно понять.

Для сирот жилищный вопрос на порядок острее, чем для всех остальных граждан. Поэтому в следующем году в крае расходы на эти цели увеличены благодаря в том числе пониманию серьезности проблемы со стороны депутатов ЗСК, принципиальной позиции председателя профильного комитета Виктора Чернявского практически на треть: на 2019 год выделяется 1 миллиард 240 миллионов, из краевого бюджета — один миллиард, на эти деньги будет приобретено жилье для 957 воспитанников. А для сохранения жилья, принадлежащего на праве собственности детям-сиротам, введена социальная выплата, позволяющая проводить в таком жилье текущий или капитальный ремонт. Это не менее важно, поскольку позволит сохранить дома и квартиры детей-сирот в пригодном для жизни состоянии.

Подготовила Марина ВЛАДИМИРОВА

Фото из открытых источников