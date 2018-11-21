Действенные механизмы профилактики ДТП

Вице-губернатор Краснодарского края Анатолий Вороновский провел заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. В работе комиссии приняли участие руководители федеральных, краевых государственных органов исполнительной власти, а также главы муниципальных образований и их заместители по селекторной связи.

— От создания действенных механизмов профилактики дорожно-транспортных происшествий во многом зависит порядок на трассах, а значит, жизнь и здоровье людей,— отметил Анатолий Вороновский.

В ходе заседания было отмечено, что за девять месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в крае зафиксирован рост аварийности, но в то же время снизилось количество погибших на 6,4 процента.

Также был рассмотрен вопрос детского дорожно-транспортного травматизма. В качестве профилактических мероприятий в регионе завершился третий этап акции «Внимание: дети». Было проверено 1550 школ и детских садов. В 584 учреждениях выявлены недостатки в организации движения, в том числе в обустройстве пешеходных переходов. На устранение недочетов выдано 263 предписания. В настоящее время на территории Краснодарского края проводится четвертый этап профилактических мероприятий «Внимание: дети».

Особое внимание в ходе совещания было уделено правилам проезда через железнодорожные переезды. В крае 291 железнодорожный переезд, причем 206 из них без дежурных работников. Для снижения аварийности в текущем году на шестнадцати железнодорожных переездах, регулируемых без дежурного работника, планируется установить комплексы фотовидеофиксации.