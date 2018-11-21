Медучреждения — в краевую госсобственность

Вице-губернатор Краснодарского края Сергей Болдин провел селекторное совещание, на котором обсудили промежуточные итоги перехода муниципальных медучреждений в собственность края. В мероприятии приняли участие представители профильных департаментов и министерств, руководители городов и районов, а также главные врачи медицинских организаций края.

Заместитель главы Кубани напомнил, что до конца года все муниципальные учреждения здравоохранения должны быть переданы в государственную собственность Краснодарского края. В противном случае с 1 января 2019 года они не смогут претендовать на краевое финансирование.

В целом работа по передаче медучреждений идет полным ходом. Особо отмечена деятельность администраций Динского, Отрадненского, Приморско-Ахтарского, Кавказского, Успенского, Славянского, Кореновского и Красноармейского районов. Однако есть и проблемные вопросы. Один из основных — отсутствие зарегистрированных прав на земельные участки и объекты недвижимого имущества: здания, помещения, сооружения медучреждений.

Перед главами муниципалитетов была поставлена задача: выявить все такие факты и организовать соответствующую работу. За последний месяц в крае был зарегистрирован еще 31 объект.

По итогам совещания Сергей Болдин дал поручение главам завершить оформление объектов, а также регистрацию прав на них до момента передачи медучреждений в госсобственность края, чтобы потом не пришлось решать этот вопрос в судебном порядке.

— Прием лечебных учреждений на региональный уровень имеет высокую социальную значимость. Органам местного самоуправления отстающих муниципалитетов необходимо серьезно подойти к решению имеющихся проблем и завершить работу в обозначенный срок,— резюмировал вице-губернатор.