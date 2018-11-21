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По местам боевой славы

Среда, 21 ноября 2018 05:35
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По местам боевой славы

Совет ветеранов Краснодарского отделения общероссийской общественной организации ветеранов и пенсионеров Прокуратуры РФ проводит большую работу по патриотическому, нравственному, профессиональному воспитанию молодых прокурорских работников, а также в школах и вузах. В рамках празднования 75-летия освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков организуются экскурсии по местам боевой славы. С этой целью ветераны ранее выезжали в Горячий Ключ. А в этот раз ветераны, пенсионеры прокуратуры края, побывали в Крымском районе, посетив памятные места, в том числе места боевой славы, встречались с коллективом Крымской межрайонной прокуратуры.

Экскурсия началась с посещения «Голубой линии» — созданной фашистами, как им казалось, неприступной обороны. В феврале 1943 года войска Северо-Кавказского фронта, освобождая Кубань, вышли к «Голубой линии». Она представляла собой мощный оборонительный рубеж, созданный между Азовским и Черным морями, на подступах к Таманскому полуострову, от Новороссийска до Крымска, по линии хуторов: Свистельников, Анастасиевская, Ханьков, Красный Октябрь, Курганинское. Созданию такой обороны благоприятствовали условия местности, приазовские плавни, реки Кубань, Протока, Адагум.

На юг и юго-запад от станицы Крымской до самого Черного моря возвышаются западные отроги главного Кавказского хребта. Местность была трудная для наступающих войск и благоприятная для создания прочной обороны противника.

В марте 1943 года по решению Государственного Комитета Обороны СССР Северо-Кавказскому фронту была выделена 41-я Сухумская дивизия внутренних войск НКВД. Эта дивизия была образована в городе Сухуми из курсантов Краснодарского, Сухумского и Тбилисского училищ. Командиром был полковник М. Е. Микрюков. Тогда же в марте 1943 года дивизия прибыла на Кубань и зачислена в состав 58-й армии.

Бойцы Сухумской дивизии должны были прорвать оборону противника на «Голубой линии» — на участке хутора Свистельникова. Хутор находился на возвышенности, и была образована сплошная линия обороны, состоящая из опорных пунктов, усиленная дотами, с разветвленной системой траншей. Подступы к этой позиции были укреплены проволочными заграждениями и минными полями. На вооружении имелись пулеметы, минометы, противотанковые пушки. Наступление велось на открытой местности, в весеннюю распутицу, через плавни, болота, по бездорожью, под обстрелами артиррелии и вражеской авиации. На этой местности невозможно было укрыться и окопаться в земле. Были сложные природные и погодные условия.

Наступление на хутор Свистельников началось 30 марта 1943 года при взаимодействии воинских частей и поддержке танков, катюш. Несмотря на большие потери, бойцы проявляли мужество, отвагу, прорвали оборону противника и вышли на хутор Свистельников.

Ветераны узнали, что в боях за хутор участвовал бывший курсант Краснодарского пехотного училища в составе 274-го стрелкового полка 41-й Сухумской дивизии, впоследствии ветеран прокуратуры Николай Владимирович Дубовиков. На второй день наступления — 31 марта 1943 года Николай Владимирович был тяжело ранен в правое бедро. На открытой местности невозможно было сделать перевязку раны. Командир роты перетащил его в воронку и сделал перевязку. Дубовиков был отправлен в медсанбат, а затем в госпиталь. После излечения участвовал в освобождении Прибалтики, Польши. Войну закончил в Чехословакии, был дважды ранен. После войны окончил Московский юридический институт, работал в органах Прокуратуры Краснодарского края старшим следователем, прокурором следственного отдела, следователем по особо важным делам Прокуратуры РСФСР. Участвовал в ветеранском движении.

Во время экскурсии ветераны прокуратуры, сотрудники Крымской межрайонной прокуратуры побывали в районе стратегической высоты (121,4 м), возвышающейся над окружающей местностью. Здесь в мае 1943 года продолжались самые кровопролитные бои. Впоследствии эта высота получила название «Сопка героев». При взятии этого рубежа отдали жизни 16 тысяч советских воинов. Ветераны совместно с сотрудниками Крымской межрайонной прокуратуры поднялись на вершину «Сопки героев» и возложили цветы у монумента, сфотографировались на память.

Посетили ветераны и другое знаковое место Крымского района — «Стену плача», посвященную жертвам наводнения 2012 года. К подножию возложили алые гвоздики.

В рамках культурно-массовой программы побывали и на одном из крупнейших винодельческих предприятий страны — в ООО АФ «Саук-Дере», которое осуществляет также туристическую деятельность.

В завершение поездки ветераны встретились с коллективом Крымской межрайонной прокуратуры. Состоялся обмен опытом старшего поколения с молодыми сотрудниками. Заслуженный ветеран прокуратуры края Василий Семенович Курганский поделился своим богатым профессиональным опытом и высказал пожелания молодым прокурорам.

Ветераны благодарили заместителя председателя совета ветеранов прокуратуры края Виолетту Георгиевну Гордиенко за организацию поездки. Крымского межрайонного прокурора Александра Владимировича Лихонина — за интересные экскурсии, вручили ему благодарственное письмо от совета ветеранов краевой прокуратуры. Ветераны также признательны заместителю прокурора края Антону Витальевичу Горобцову за предоставленный транспорт для поездки.

Виктор ТАТАРКИН

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