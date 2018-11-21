Фильмы о самом главном

В Краснодаре завершил свою работу XX Кубанский фестиваль православных фильмов «Вечевой колокол». За пять дней его работы сотни краснодарцев и гостей столицы Кубани посетили кинозал Кубанского казачьего хора, чтобы посмотреть лучшие православные фильмы последнего времени.

В рамках фестиваля состоялись встречи его почетных гостей в Екатеринодарской епархии и в мэрии Краснодара, со студентами вузов. Фильмы юбилейного кинофорума увидели в общей сложности восемь тысяч зрителей, в том числе в городах и районах края.

На торжественной церемонии закрытия фестиваля, проходившего по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора и при поддержке краевой администрации, регионального Министерства культуры, мэрии Краснодара, директор «Вечевого колокола» Владимир Ярешко сказал:

— Вот и завершился юбилейный фестиваль, который проходил по всей кубанской земле. Фильмы наших гостей увидели не только в Краснодаре, но и в Крымске, Темрюке, Белореченске, Кропоткине и в других городах и районах нашего края. Хочу от имени президента нашего фестиваля Виктора Гавриловича Захарченко еще раз поблагодарить всех: и жюри, которое плодотворно работало все эти дни, и наших гостей, что прибыли к нам на этот фестиваль, и, естественно, вас, дорогие зрители, за то, что вы так активно принимали участие в кинопросмотрах. Он стал одним из значимых событий нынешнего года. Думаю, он будет год от года набираться сил, расширяться, расти и на нем будут представляться снова и снова новые шедевры киноискусства.

Председатель жюри — штатный священник Свято-Троицкого собора Краснодара протоиерей Андрей Кравченко также обратился к собравшимся в большом концертном зале Кубанского казачьего хора:

— Задумайтесь — двадцать лет в нашем городе мы с вами имеем возможность смотреть удивительное духовно-нравственное кино. За это время на этих фильмах выросло целое поколение! В настоящее время киноленты, представляемые на «Вечевом колоколе», не только транслируются во время показов фестиваля, но еще и демонстрируются в киноклубах, храмах, православной семинарии. На этой ниве выросло целое поколение кубанских авторов, молодых режиссеров, которые занимают свое достойное место в современном кинематографе. Стоит отметить, что на этом юбилейном фестивале много картин предоставлено именно кубанскими режиссерами! В этот раз на нем состоялось большое количество премьер — значительное число показанных фильмов, которые были смонтированы буквально месяц-два назад. С этим духовным наследием остаемся мы с вами, имея их в своем сердце для того, чтобы дальше двигаться по пути спасения, пути христианской — духовной и нравственной жизни.

В число лауреатов этого года действительно вошло немало кубанских режиссеров. Так, дипломом в номинации «Лучший фильм о Великой Отечественной войне» была отмечена работа Валерия Тимощенко «Чистая победа. Сталинград». Диплом и специальный приз главы администрации (губернатора) Краснодарского края В. И. Кондратьева вручены автору Оксане Бойвановой (ГУП КК «Телекомпания НТК») за фильм «Виктор Захарченко. Пусть мчится моя жизнь».

Краснодарский режиссер Галина Дудкина награждена дипломом и денежной премией в номинации «Лучший патриотический фильм» за работу «Летчик милостью Божией». Более шести лет над созданием этой документальной киноленты об удивительной судьбе русского летчика-аса, кубанского казака Вячеслава Ткачева работала творческая группа, в которую вошли также оператор Константин Пермяков, диктор Константин Иванисов (Симор), монтажер Евгений Бугаевский, звукорежиссер Татьяна Александрова, аэросъемку выполнил Игорь Таран, в конце фильма звучит песня о летчике Вячеславе Ткачеве на слова краснодарской поэтессы Любови Мирошниковой в исполнении казака и барда Павла Харитонина.

Гран-при XX фестиваля «Вечевой колокол» получила кинолента режиссера из Краснодара Натальи Батраевой (телеканал «Звезда») «Донецкая вратарница». Героинями этого фильма, берущего за душу, стали две женщины, в том числе и его игуменья, которые не покинули монастырь, оказавшийся на линии боевых действий в Донецкой области (недалеко от аэропорта). Это живое свидетельство о трагедии войны и об истинном смысле жизни людей.

Марина ВЛАДИМИРОВА

Фото Юрия КОРЧАГИНА