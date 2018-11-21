Главная интрига фестиваля

В четверг, 22 ноября, будут подведены итоги XVI Регионального фестиваля «Кубань театральная-2018» имени народного артиста СССР, лауреата Государственной премии РСФСР М. А. Куликовского, события которого проходят в настоящее время в краевой столице.

Он организован при поддержке министерств культуры Краснодарского края и Республики Адыгея, Краснодарского отделения Союза театральных деятелей РФ.

Торжественное открытие театрального форума состоялось в прошлый четверг в Краснодарском академическом театре драмы имени Максима Горького. По традиции в этот день утром деятели культуры возложили цветы на могилу М. А. Куликовского и к памятной доске, где он жил. Также цветы были возложены к могиле заслуженного деятеля искусств РФ Р. А. Кушнарева.

Первый заместитель министра культуры Краснодарского края Максим Усатюк дал старт фестивалю со сцены главного театра нашего региона. Обращаясь к краснодарцам и гостям кубанской столицы, он сказал:

— От имени министра культуры Краснодарского края Виктории Юрьевны Лапиной приветствую всех участников и гостей на региональном фестивале «Кубань театральная-2018», который в этом году собрал рекордное количество участников: их пятнадцать. Впервые в фестивале принимает участие Краснодарский государственный театр Защитника Отечества, Театр кукол Адыгейской государственной филармонии «Золотой кувшин» и Новороссийский муниципальный театр имени В. П. Амербекяна. Хочется отметить, что этот фестиваль проходит в знаковый для нас год. Это год 75-летия освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. И поэтому сегодня вашему вниманию будет представлен спектакль по произведению о Великой Отечественной войне кубанского писателя Владимира Рунова «Мартышка».

Нужно сказать, что еще два года назад оргкомитетом фестиваля было принято решение расширить программу фестиваля. И для участия в мероприятиях нынешней «Кубани театральной» приглашены не только профессионалы, но и студенты театральных отделений краснодарских образовательных учреждений, представители самодеятельных театральных коллективов, которые смогут получить незаменимый опыт мастеров театрального искусства. Для них организованы семинары и мастер-классы. Я хочу пожелать зрителям приятных просмотров, театрам — творческих побед. Ну а членам жюри придется сделать непростой, но правильный выбор!

Каждый день в рамках «Кубани театральной» проходит сразу несколько событий. Но, конечно, главная интрига фестиваля будет сохраняться до конца — до оглашения на торжественной церемонии закрытия его победителей.

Фото Юрия КОРЧАГИНА